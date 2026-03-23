        Masrafsız bankacılıkta öncü adım: ING'de sonsuza kadar masraf yok - İş-Yaşam Haberleri

        Masrafsız bankacılıkta öncü adım: ING’de sonsuza kadar masraf yok

        ING Türkiye'de günlük bankacılık işlemlerinde masrafsız bankacılık dönemi başladı

        Giriş: 23.03.2026 - 15:30 Güncelleme:
        ING'de sonsuza kadar masraf yok

        ING Mobil üzerinden gerçekleştirilen EFT/havale/FAST işlemlerini hiçbir koşul ya da süre sınırlaması olmadan ücretsiz sunan ING Türkiye, şimdi de kredi kartı aidatını kaldırdı. ING müşterileri artık hem günlük para transferlerini hem de kredi kartı kullanımını sonsuza kadar masrafsız gerçekleştirebilecek.

        Sektörde öncü adımlar attıklarını vurgulayan ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Masrafsız ve zahmetsiz bankacılığı stratejimizin merkezinde konumlandırıyoruz. Müşterilerimizin hayatlarında istediklerini yapabilmeleri için onları güçlendiren bir banka olarak dijitalleşmenin sunduğu imkânlarla müşterilerimize doğrudan fayda üretmeye odaklanıyoruz. Türkiye’de her gün 17 milyondan fazla dijitalden bireysel para transferi işlemi yapılıyor, aynı zamanda 140 milyon kredi kartı ve 40 milyondan fazla tekil kredi kartı kullanıcısı bulunuyor. Bu görünmez maliyetleri ortadan kaldırarak müşterilerimizi masraf derdinden kurtarıyoruz. Bu yaklaşımla günlük bankacılık işlemlerinde masrafsız bankacılığı müşterilerimiz için yeni standart haline getiriyoruz” dedi.

        Türkiye’nin en sevilen dijital bankası olma hedefiyle ilerleyen ING Türkiye’de günlük bankacılık işlemlerinde masrafsız bankacılık dönemi başladı. ING Mobil üzerinden gerçekleştirilen EFT/havale/FAST işlemlerini hiçbir koşul ya da süre sınırlaması olmadan ücretsiz sunan ING Türkiye, şimdi de kredi kartı aidatını kaldırdı. ING müşterileri artık hem günlük para transferlerini hem de kredi kartı kullanımını sonsuza kadar masrafsız gerçekleştirebilecek. Bu kapsamda ING müşterileri, EFT/havale/FAST işlemlerini ING Mobil üzerinden ücretsiz yapabilirken; aynı zamanda ING Dijital Kredi Kartı ve ING Light Kredi Kartı’nı aidat ödemeden, ING Bonus Kredi Kartı’nı ise her ay 5.000 TL harcamayla ücretsiz olarak kullanabilecek.

        Alper Gökgöz: Masrafsız bankacılığı müşterilerimiz için yeni standart haline getiriyoruz.

        Global ve köklü bir banka olmanın gücünü teknoloji ile birleştirerek sektörde öncü adımlar attıklarını vurgulayan ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz şunları söyledi:

        “Masrafsız ve zahmetsiz bankacılığı stratejimizin merkezinde konumlandırıyoruz. Müşterilerimizin hayatlarında istediklerini yapabilmeleri için onları güçlendiren bir banka olarak dijitalleşmenin sunduğu imkânlarla müşterilerimize doğrudan fayda üretmeye odaklanıyoruz. Bu vizyonla, bankacılığı görünmez, müşterilerimizi özgür kılmak için EFT, havale ve FAST işlemlerini ömür boyu ücretsiz sunarak masrafsız bankacılık yaklaşımımızda önemli bir adım atmıştık. Kredi kartlarının günlük hayatın önemli bir parçası haline geldiği bu dönemde, bu adımı daha da ileriye taşıyarak kredi kart aidatını da kaldırdık; artık ING’de sonsuza kadar masraf yok. Türkiye’de her gün 17 milyondan fazla dijitalden bireysel para transferi işlemi yapılıyor, aynı zamanda 140 milyon kredi kartı ve 40 milyondan fazla tekil kredi kartı kullanıcısı bulunuyor. Bu görünmez maliyetleri ortadan kaldırarak müşterilerimizi masraf derdinden kurtarıyoruz. Bu yaklaşımla günlük bankacılık işlemlerinde masrafsız bankacılığı müşterilerimiz için yeni standart haline getiriyoruz. Bankacılığı daha sade, zahmetsiz ve masrafsız hale getiren yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edeceğiz.”

        İsrail'in Arad şehrinde 64 kişi yaralandı

          İran tarafından düzenlenen füze saldırısı sonucu İsrail'in Arad şehrinde 64 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, 7 kişinin ağır yaralı olduğunu duyurdu. (AA)

