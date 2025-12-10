Massadio Haidara: Karagümrük zor maç olacak

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kocaelispor, pazar günü saat 17.00'de Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor, bugün tam kadro çalıştı.

Körfez ekibinde 33 yaşındaki savunmacı Massadio Haidara, antrenman öncesinde soruları yanıtladı.

Karagümrük maçıyla ilgili değerlendirmede bulunan Haidara, "İnsanların düşündüğü gibi kolay bir maç olmayacak. Belli haftalar önce biz de o sıralardaydık. O sıralardaki takımlarla oynayınca; daha fazla mücadele ediyorlar, bizim yaptığımız gibi. Bizim için zor maç olacak" dedi.

"UYUM SAĞLADIK VE ÖZGÜVENİMİZ ARTTI"

Takımın yükselen grafiğini oyuncular arasındaki uyuma bağlayan Haidara, "Sezon başından beri çok geliştik. Neredeyse takımın yarısı yeni transfer olmuştu ve uyum sağlamamız zaman aldı. Sonra da özgüvenimiz arttı ve iyi işler yapmaya başladık. Hala bazı eksiklerimiz olsa da iyiden iyiye gittiğimizi düşünüyorum. Benim adaptasyon sürecim de iyi gitti. Neredeyse tamamladım. Bu süreçte hocamdan çok destek aldım. Sorular sordum ve o da bana anlattı" şeklinde konuştu.