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MasterChef Cemre Uyanık kimdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması, 2023 sezonunda "All Star" formatı ile ekranlar dönüyor. Önceki sezonlarda yarışmaya iz bırakmış isimlerin çağrıldığı yeni formatta birbirinden farklı tarifler ve sunumlar yer alacak. Yarışmanın merak edilen isimlerinden birisi de önceki sezonun şampiyonu Cemre Uyanık. İşte, MasterChef Cemre Uyanık hakkında merak edilenler...

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  • MasterChef Cemre Uyanık kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2023 MasChef All Star Cemre Uyanık hayatı

    2019 MasterChef şampiyonu Cemre Uyanık, bu sezon MasterChef "All Star" kadrosunda yer alıyor. Geçtiğimiz sezonda yemekleri ve sunumu ile adından söz ettiren Cemre Uyanık hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, MasterChef Cemre Uyanık kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, detaylar...
  • MasterChef Cemre Uyanık kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2023 MasChef All Star Cemre Uyanık hayatı

    CEMRE UYANIK KİMDİR?

    MasterChef yarışmacısı Cemre Uyanık Şanlıurfalı'dır. 1992 doğumlu olan Uyanık, üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi bölümü üzerinden tamamladı.
  • MasterChef Cemre Uyanık kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2023 MasChef All Star Cemre Uyanık hayatı

    Cemre Uyanık, küçüklüğünden beri Uzak Doğu mutfağına ilgisi olduğunu dile getirdi. 2015 yılında üniversite eğitimini tamamlayan MasterChef yarışmacısı Cemre Uyanık, 2017 yılında 5 ay ABD'de restoranlarda çalıştı. Daha sonra ABD'de bir Fransız restoranında stajına devam etti ve 2018 yılında New York'ta farklı bir restoranda kısım şefi olarak 11 ay çalıştı. 

    2019 yılında MasterChef Türkiye yarışmasına katılan Uyanık, Alican Sabunsoy ile finale kaldı ve birinci oldu. 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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