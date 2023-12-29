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        Haberler Televizyon MasterChef'e konuk olan Michelin yıldızlı şef Mevlüt Özkaya kimdir? Mevlüt Özkaya hayatı ve kariyeri

        MasterChef'e konuk olan Michelin yıldızlı şef Mevlüt Özkaya kimdir?

        Başarılı genç şef Mevlüt Özkaya geçtiğimiz akşam MasterChef All Star Türkiye programına konuk oldu. 2023 yılında "MICHELIN Genç Şef" ödülüne layık görülen Özkaya'nın hayatı ve kariyeri araştırılıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2023 - 10:48 Güncelleme: 29.12.2023 - 10:48
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        Mevlüt Özkaya 2023 yılında "Michelin Genç Şef Ödülü"nü kazanmaya layık görüldü. Antalya'da köyde babannesini izleyerek mutfağa hayranlığı geliştiğini söyleyen Özkaya, dün akşam MasterChef All Star Türkiye programına konuk oldu.

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        MEVLÜT ÖZKAYA KİMDİR?

        Mevlüt Özkaya Antalya'da büyüdü. 1988 yılında dünyaya geldi ve profesyonel mutfak eğitimini ilk olarak Antalya Turizm Otelcilik Lisesi "Mutfak Bölümü"nde almaya başladı. 2010 yılında Kocatepe Üniversitesi Aşçılık Ön Lisans "Aşçılık Bölümü"nden mezun oldu. 2010 yılından itibaren farklı restoranlarda deneyimler edindi.

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        2017 yılında restoranın kurucu şefleriyle birlikte Mürver Restaurant'ın açılış şefliğini yaptı. 2021 yılına kadar Mürver Restaurant'ta "Chef de Cuisine" görevini sürdüren Özkaya, MICHELIN Rehberi'nin Türkiye'deki ilk yılında "Michelin Genç Şef" ödülünü kazandı.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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