MasterChef eleme adayları kimler? sorusu yarışmanın izleyicileri tarafından soruluyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde belirlenen 2 eleme adayının yanına yarınki dokunulmazlık oyununu kaybedecek takımdan belirlenecek 2 eleme adayı daha eklenecek. Ve dörtlü oyunda tabağı en kötü olan yarışmacı yarın MasterChef'e veda edecek. MasterChef son bölüm ile ilgili detaylar haberimizde.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşam ilk olarak takımların dokunulmazlık oyunu yapıldı. İzmir Çeşme'deki Alaçatı'da Ege mutfağından birbirinden özel yemekler yapan takımlar, puanları ise Alaçatı'nın ünlü gurmeleri ve restoran sahiplerinden aldlı. Heyecanlı anların yaşandığı oyunun sonucunda dokunulmazlığı 8 - 6 kırmızı takım kazandı.

AHTAPOT KRİZİ

Alaçatı'daki yemeklerin, stüdyoda yapılan kritiğinde Mavi takımın pişmeyen ahtapotu kettle ile pişirmeye çalışması damga vurdu. Mustafa'nın aklına gelen kettle ile ahtapot pişirme taktiği şeflerin büyük tepkisine neden olan oldu. Mavi takımın kaptanı Cemre tüm sorumluluğu üstüne aldı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi takımın bireysel dokunulmazlığı kazanmak için mücadele ettiği MasterChef'te yine heyecan arttı. Somer Şef'in yaptığı Tayland usulü korili tavuk yemeğine, tabağı en çok benzeyen yarışmacı bireysel dokunulmazlığı kazandı. Cemre, Yasin ve Suna'nın tabakları Somer Şef'in tabağına en yakın tabalar olarak seçildi. Ancak dokunulmazlığı Yasin kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Yasin, eleme potasına SUNA'yı soktu. Yasin, suna'nın adını açıklarken ilk hafta Suna'nın Ekin'i eleme potasına sokmasını gösterdi. Yasin ayrıca Suna'nın potadan rahat bir şekilde çıkabileceğini düşündüğünü söyledi. Suna ise bunu daha önce konuşarak stratejik olarak kotaya güçlü bir isim sokacaklarını belirlediklerini söyledi.

Mavi takımın kendi içerisinde yaptığı oylamada ise MUSTAFA ikinci isim olarak eleme potasına girdi.