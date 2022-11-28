MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. MasterChef'te yarışmacı sayısının azalmasının ardından, adım adım finale gidilirken, her tabağın önemi arttı. Yeni haftanın ilk gününde kaptanlık oyununu kazanarak mavi takım kaptanı olan yarışmacı bu programda belli olacak. Peki "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 28 Kasım mavi takım kaptanı kim oldu?" İşte MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar...