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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MasterChef kim elendi? 11 Eylül 2022 MasterChef Türkiye'ye hangi eleme adayı veda etti?

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşanıyor. Haftanın altı eleme adayının belli olmasının ardından, Türkiye, yarışmaya ve hayallerine veda edecek olan yarışmacı kim olacak sorusunun yanıtını arıyor. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı eleme gecesine dair tüm gelişmeleri sizler için derledik. İşte 11 Eylül 2022 MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim...

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  • MasterChef kim elendi? 11 Eylül 2022 MasterChef Türkiye'ye hangi eleme adayı veda etti?

    TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de tansiyon katlanarak devam ediyor. Mavi ve kırmızı dokunulmazlığı almak için bir hafta boyunca kıyasıya mücadele verdi. Kaybeden takımın eleme adaylarını belirlediği MasterChef'te bir yarışmacı bu akşam hayallerine veda edecek. Peki MasterChef kim elendi? 11 Eylül 2022 MasterChef Türkiye'ye hangi eleme adayı veda etti? İşte MasterChef'te yaşanan son gelişmeler...
  • MasterChef kim elendi? 11 Eylül 2022 MasterChef Türkiye'ye hangi eleme adayı veda etti?

    MASTERCHEF KİM ELENDİ 2022?

    MasterChef'te üçüncü eleme gecesinde elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Yarışmaya veda eden isim belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

     
  • MasterChef kim elendi? 11 Eylül 2022 MasterChef Türkiye'ye hangi eleme adayı veda etti?

    MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

     

    Yağız 

    Burak

    Melih 

    Vural

    Dilan

    Serpilay
  • MasterChef kim elendi? 11 Eylül 2022 MasterChef Türkiye'ye hangi eleme adayı veda etti?

    MASTERCHEF’TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

    Yaptığı yemek ve tabaklamasıyla beğeni toplayan MasterChef ana kadroya yedeklerden giren 3. isim Atike oldu.

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