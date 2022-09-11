TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de tansiyon katlanarak devam ediyor. Mavi ve kırmızı dokunulmazlığı almak için bir hafta boyunca kıyasıya mücadele verdi. Kaybeden takımın eleme adaylarını belirlediği MasterChef'te bir yarışmacı bu akşam hayallerine veda edecek. Peki MasterChef kim elendi? 11 Eylül 2022 MasterChef Türkiye'ye hangi eleme adayı veda etti? İşte MasterChef'te yaşanan son gelişmeler...