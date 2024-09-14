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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 14 Eylül 2024 MasterChef 7. eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef eleme potasındaki isimler!

        MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte eleme potasına giden isim!

        MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Mavi ve kırmızı takımdan yarışmacılar eleme adayının açıklanacağı oyun ile gündeme geldi. Bilindiği gibi, eleme potasına gidecek yedinci yarışmacı bugün belli oluyor. Peki, 14 Eylül Cumartesi oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2024 - 18:30 Güncelleme: 14.09.2024 - 18:50
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        MasterChef'te bu akşam haftanın 7. eleme adayı netlik kazanacak. Haftanın takım oyunlarının ardından eleme adayları belirlenmişti. Bu akşam ise siyah önlüğü giymemiş olan yarışmacılar bireysel olarak mücadele veriyor. Bireysel aday oyunu ile haftanın galibi şimdiden merak konusu oldu. Peki, MasterChef kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

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        14 EYLÜL MASTERCHEF 7. ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        13 EYLÜL MASTERCHEF 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef'te dokunulmazlık oyununu 3-0'lık skor ile Mavi Takım kazandı.

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        6. ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Erim, Muratcan ve Kerim bireysel dokunulmazlıkta son üçe kaldı. Erim oyunun üçüncüsü oldu. Kerem ile sona kalan Muratcan bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Dokunulmazlığı alan Muratcan potaya 3'te 0 yapan Kaan'ı dahil etti. MasterChef'te 6. eleme adayı ise Erim oldu.

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        MASTERCHEF 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, 'İçli Köfte' yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda haftanın ikinci dokunulmazlığını mavi takım kazandı.

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        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden kırmızı takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Kaan bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

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        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Bireysel dokunulmazlığın sahibi Kaan, haftanın üçüncü eleme adayı olarak Akın seçti. Eleme potasına gidecek dördüncü aday takım oylaması sonucunda Nevzat oldu.

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