MasterChef'te ana kadroya giren ilk isim kim oldu?

MasterChef All Star 2023 kadrosunda yer alacak isimler belirleniyor. Jüri üyeleri Mehmet Şef, Danilo Şef ve konuk şef eşliğinde devam eden yarışmada ana kadro mücadelelerinde heyecan dolu dakikalar hız kesmeden devam ediyor. 2019, 2020 ve 2021 grubundan ana kadroya girmeye hak kazanan isimler belli olurken 1 Temmuz Cumartesi akşamı MasterChef'te yedek yarışmacılar seçildi. Bu akşam ise yeni bölümde 2022 grubundan ana kadroya girecek olan isim belli olacak. Yarışmanın kazanını merak edenler ise "MasterChef kim kazandı? MasterChef'te ana kadroya kim girdi? 2 Temmuz 2023 Pazar MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk isim kim oldu?" sorularının cevabını merak ediyor. İşte tüm detaylar...