MasterChef'te şampiyon canlı yayında belli oluyor. Özkan ve Sezer büyük finalde birincilik için tezgah başına geçiyor. Şeflerin değerlendimelerinin ardından en başarılı tabağı yapan yarışmacı MasterChef 2025 şampiyonu olarak kupaya uzanan taraf olacak. Bu kapsamda ilk finalist olarak adını finale yazıdran Özkan'ın hayatına ilişkin tüm detaylar programı yakından takip eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, MasterChef Özkan kimdir, nereli, kaç yaşında?" İşte MasterChef Özkan'ın hayatı ve kariyerine ilişkin tüm detaylar...

MASTERCHEF ÖZKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1997 yılında doğan Özkan Akan aslen Vanlıdır. MasterChef'e Bodrum'dan katılan 28 yaşındaki yarışmacı, Bodrum'da üç ödüllü bir restoranda su şefi (chef de partie) olarak çalıştı.

"Önlüğü almaya geliyorum" ifadesiyle iddiası ifade eden yarışmacı hazırladığı Karidesli ananas çorbası ile üç şeften evet oyu alarak yarışmaya dahil olmuştu.

Özkan, MasterChef kadrosuna dahil olan 13. yarışmacı olmuştu.

MasterChef Özkan mesleğe alaylı olarak başladığı biliniyor.