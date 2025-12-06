Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef Özkan kimdir, nereli, kaç yaşında? MasterChef Özkan Akan'ın hayatı ve kariyeri

        MasterChef Özkan kimdir? İşte MasterChef Özkan Akan'ın biyografisi

        MasterChef Türkiye'de final heyecanı yaşanıyor. Canlı yayında gerçekleşecek büyük final öncesinde rakiplerini eleyerek finale yükselme başarısını gösteren Özkan'ın hayatı ve kariyeri izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. MasterChef'in başarılı yarışmacıları arasında gösterilen Özkan Akan, rakibi Sezer ile büyük finalde MasterChef şampiyonu olabilmek adına kıyasıya bir mücadele içine girecek. Peki, "MasterChef Özkan kimdir, nereli, kaç yaşında?" İşte MasterChef Özkan Akan'ın biyografisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2025 - 22:03 Güncelleme: 06.12.2025 - 22:03
        MasterChef Özkan kimdir?
        MasterChef'te şampiyon canlı yayında belli oluyor. Özkan ve Sezer büyük finalde birincilik için tezgah başına geçiyor. Şeflerin değerlendimelerinin ardından en başarılı tabağı yapan yarışmacı MasterChef 2025 şampiyonu olarak kupaya uzanan taraf olacak. Bu kapsamda ilk finalist olarak adını finale yazıdran Özkan'ın hayatına ilişkin tüm detaylar programı yakından takip eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, MasterChef Özkan kimdir, nereli, kaç yaşında?" İşte MasterChef Özkan'ın hayatı ve kariyerine ilişkin tüm detaylar...

        MASTERCHEF ÖZKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

        1997 yılında doğan Özkan Akan aslen Vanlıdır. MasterChef'e Bodrum'dan katılan 28 yaşındaki yarışmacı, Bodrum'da üç ödüllü bir restoranda su şefi (chef de partie) olarak çalıştı.

        "Önlüğü almaya geliyorum" ifadesiyle iddiası ifade eden yarışmacı hazırladığı Karidesli ananas çorbası ile üç şeften evet oyu alarak yarışmaya dahil olmuştu.

        Özkan, MasterChef kadrosuna dahil olan 13. yarışmacı olmuştu.

        MasterChef Özkan mesleğe alaylı olarak başladığı biliniyor.

