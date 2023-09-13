Haberler Magazin MasterChef Somer Sivrioğlu'nun oğlu meğer oyuncuymuş! Görenler gözlerine inanamadı!

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun oğlu meğer oyuncuymuş! Görenler gözlerine inanamadı! MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden biri olan Somer Sivrioğlu, hem giyim tarzı hem de yemek yorumlarıyla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Son zamanlarda, ünlü şefin özel hayatı da büyük ilgi çekiyor. Özellikle, boyundan büyük olan oğluyla ilgili ortaya çıkan fotoğraflar, herkesi çok şaşırttı! Habertürk Giriş: 13.09.2023 - 12:20 Güncelleme: 13.09.2023 - 12:20 facebook

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MasterChef All Star sezonunda, jüri üyeleri arasında usta şef Somer Sivrioğlu, deneyimli şef Danilo Zanna ve gastronomi dünyasının önemli isimlerinden Mehmet Yalçınkaya yer alıyor. Somer Sivrioğlu, yarışma sürecindeki yorumları ve deneyimiyle büyük beğeni toplayan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

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Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olan Somer Sivrioğlu, 1995 yılında yüksek lisans çalışmaları için Avustralya'ya gitmiştir. Sayısız başarıya imza atan Sivrioğlu 2001 yılında Aslı Sencer ile evlendi. Eşinden 2021 yılında ayrılan ünlü şefin iki çocuğu bulunuyor.