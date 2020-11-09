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MasterChef'te künefe vakti! Künefe tarifi: Künefe nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye'de takım kaptanları düelloya tutuştu. Tam 30 dakika içerisinde en güzel künefeyi yapan birçok avantajın sahibi olacak. Peki künefe nasıl yapılır? İşte evde yapabileceğiniz kolay künefe tarifi...

MasterChef'te künefe vakti! Künefe tarifi: Künefe nasıl yapılır?

Hatay yöresinin en meşhur tatlısı künefe. İçine koyulan özel peyniri ile muhteşem bir tat. Şerbetli tatlıların başında gelen künefe tatlısı nasıl yapılır? Yapımı oldukça basit ve görsel olarak da çok şık olan tarifimiz...

Künefe Tarifi, Nasıl Yapılır?

Künefe; Antakya yöresine ait çok meşhur bir kadayıf tatlısıdır. İçerisinde bulunan peynirin uzaması ve sıcak yenmesi en önemli özelliğidir. Artık dondurulmuşları da hazır olarak satılan künefeyi evde deneyerek de tadına varabilirsiniz.

Künefe Tarifi Malzemeleri:

150 gr Tel Kadayıf
100 gr Tereyağ
100 gr Dil Peyniri
Künefe Şerbeti İçin:

1 Su Bardağı Şeker
1 Su Bardağı Su
2 Damla Limon suyu

Künefe Tarifi Hazırlanması:

Öncelikle şerbeti hazırlanarak soğumaya bırakılır.
Kadayıf tel tel yapılarak havalandırılır.
50 gr tereyağını kadayıfın üstüne dökerek hafifçe yağ kadayıfa yedirilir.
Tavaya kalan tereyağı konulur ve kadayıfın yarısı tavaya yayılır.
Üstüne dil peyniri serpiştirilir ve kadayıfın diğer yarısı kapatılır.
Üzerine bir su dolu bir tencere ile ağırlık sağlanarak 1-2 saat bekletilir.
Ocakta büyük yerinde bir tavada evire çevire kadayıf kızartılır.
Sonra servis tabağına alınarak üzerine şerbet dökülür ve sıcak tüketilir.
Afiyet olsun!


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