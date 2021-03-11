Masumiyet 3. son bölüm yayınlandı. Yeni bölümleri her Çarşamba akşamı yayınlanan dizi kadına yönelik şiddete dikkat çekiyor. Son bölümde; Ela Yüksel davası gürültülü başlar. İlker’in avukatı, takıntılı ve ruh sağlığı bozuk bir Ela portresi çizer.

MASUMİYET 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

— FOX (@FOXTurkiye) March 10, 2021

MASUMİYET 3. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ortaya atılan şok deliller, Ela’nın en yakınlarının bile kafasını karıştırır. Aldığı darbeler ve geçirdiği ameliyatlar yüzünden zihninde boşluklar olan Ela bile, kendinden şüphe ederken, Bahar, her zamanki gibi kızının arkasındadır. Ne var ki Bahar’ın gücü kızını korumaya yetmez. Linç kültürünün de devreye girmesiyle birlikte, zaten sert olan süreç, Ela için psikolojik şiddete dönüşür. Diğer yanda, İlker’in tutuksuz yargılanma talebi kabul edilir.

İlker eve döner ve böylece, İrem’in hayatında yeni bir dönem başlar. İrem, evliliğin pek de hayallerindeki gibi olmayan karanlık yüzüyle karşı karşıya kalır. Yıllar boyunca, sadece yumuşak ve sempatik yüzlerini gördüğü Ilgaz ailesi, şimdi bambaşka yüzleriyle karşısındadır. Harun ise kızını, Ilgazlar cenderesinden kurtarmaya kararlıdır. Kızları uğruna mücadele eden Harun ve Bahar’ın yolları kaçınılmaz şekilde birleşirken, Ela’nın zihnindeki soru işaretleri, cevabını bulmak üzeredir.