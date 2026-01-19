Habertürk
        Mathias Lovik: Trabzonspor'da olduğum için mutluyum - Trabzonspor Haberleri

        Mathias Lovik: Trabzonspor’da olduğum için mutluyum

        Trabzonspor'un İtalya Serie A ekiplerinden Parma'dan transfer ettiği Norveçli futbolcu Mathias Lovik, Trabzon'a geldi. Lovik, "Trabzonspor'da olduğum için mutluyum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 21:52 Güncelleme: 19.01.2026 - 22:02
        "Trabzonspor'da olduğum için mutluyum"
        Trabzonspor'un İtalyan temsilcisi Parma'dan renklerine bağladığı Norveçli futbolcu Mathias Lovik, özel uçakla saat 20.30 sıralarında Trabzon’a iniş yaptı.

        Havalimanında taraftarların ilgisiyle karşılanan Lovik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "TRABZONSPOR'DA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

        Trabzonspor’a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Lovik, "Trabzonspor’da olduğum için mutluyum. Taraftarla buluşmayı bir an önce istiyorum. Trabzon’a ilk gelişim değil. Daha önce Molde FK formasıyla buraya gelmiştim. O dönem Covid süreciydi. Kulüp bana beklentilerden, hedeflerden ve benden neler istediklerinden bahsetti. Anlatılan proje çok hoşuma gitti. Bir an önce başlamak istiyorum. Sörloth ve Trondsen ile henüz bir görüşmem olmadı. Herkesin tanıdığı, bildiği oyuncular. Sıradaki Norveçli olmak benim için gurur verici" dedi.

        "DANİEL KARLSBAKK İLE UMARIM RÜYAMIZ GERÇEKLEŞİR"

        Lovik, Trabzonspor’un gündeminde olduğu iddia edilen arkadaşı Daniel Karlsbakk ile ilgili olarak ise, "En iyi arkadaşlarımdan biri. Burada birlikte oynamayı isterim. Bu bizim uzun zamandır hayalini kurduğumuz bir rüya. Umarım gerçekleşir ama futbol bu, ne olacağını bilemezsiniz. Yine de umudum var" ifadelerini kullandı.

        "EN BÜYÜK HAYALİM MANCHESTER UNİTED FORMASI GİYMEK"

        Türkiye’de daha önce Galatasaray ve Trabzonspor’a karşı oynadığını hatırlatan Norveçli futbolcu, "Taraftarların ne kadar tutkulu olduğunu biliyorum. Burada elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bu forma için savaşacağım. En büyük hayalim bir gün Manchester United forması giymek. Ancak şu an Trabzonspor oyuncusuyum ve tüm odağım burada başarılı olmak" diye konuştu.

        Trabzonspor’un yeni transferi Mathias Lovik’in sağlık kontrollerinin ardından yarın yapılacak antrenmana katılması bekleniyor. Norveçli oyuncu, bordo-mavili ekipte 14 numaralı formayı giyecek. Bu numara daha önce Danylo Sikan’a aitti.

