Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Sarı-lacivertliler 19. dakikada Andre Ayew, 31. dakikada da Michael Frey ile 2-0 öne geçerken gollerin başrolünde Mathieu Valbuena vardı. Aykut Kocaman ve Phillip Cocu yönetiminde 11'de değerlendirilmeyen Fransız yıldız, Erwin Koeman'ın yönetiminde ise ilk 11'e girmiş ve Galatasaray ile Anderlecht maçlarında 2 gol 2 asist üretmişti. 34 yaşındaki futbolcu formunu Alanyaspor karşısında da sürdürdü.

Ayew'in attığı golde topla buluştuktan sonra pozisyonu yoktan var eden Valbuena, pasını Isla'ya çıkardı. Isla'nın pasında topla buluşan Ayew attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Dakikalar 31'i gösterdiğinde duran topun başına geçen Valbuena Frey'i topla buluşturdu ve İsviçreli futbolcu skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.

Mathieu Valbuena böylece forma giydiği son 3 maçta 2 gol 3 asistlik performans sergilemiş oldu. Fransız yıldız, 64. dakikada alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde yerini Yassine Benzia'ya bıraktı.

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