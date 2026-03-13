Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Matteo Guendouzi: Bu sonuç taraftarlar için saygısızlık - Fenerbahçe Haberleri

        Matteo Guendouzi: Bu sonuç taraftarlar için saygısızlık

        Fenerbahçe'nin orta sahası Matteo Guendouzi, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildikleri maçın ardından konuştu. Kötü gidişatı değerlendiren tecrübeli oyuncu, "Bu sonuç camia ve taraftarlar için saygısızlık, hayal kırıklığına uğradık" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2026 - 22:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bu sonuç taraftarlar için saygısızlık"

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, açıklamalarda bulundu.

        "HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK, ÇOK KÖTÜYDÜK"

        Mağlubiyetin nedenlerine değinen Guendouzi, "Pek çok sebep vardı. İlk olarak çok kötü oynadık, bütün takım olarak çok kötü oynadık. Bebek gibi oynadık. Ruhu, mentaliteyi sahada gösteremedik. En kötü maçımızdı. Felaketti! Çok kötüydük, bebekler gibiydik sahada. Hayal kırıklığına uğradık. Bizim için felaket bir maçtı." dedi.

        "BU SONUÇ, CAMİA VE TARAFTAR İÇİN SAYGISIZLIK"

        Soyunma odasındaki atmosferin de iyi olmadığını ifade eden Fransız oyuncu, "Tıpkı bu maç gibi soyunma odasındaki atmosfer de çok kötü. Bunu kabul etmeliyiz. Bu sonuç camia ve taraftarlar için saygısızlık." ifadelerini kullandı.

        "EN KÖTÜ MAÇIMIZDI"

        Takımın bir sonraki maçta farklı bir görüntü ortaya koyması gerektiğini vurgulayan Guendouzi, "Bir sonraki maçta farklı bir görüntü sergilemeliyiz. En kötü maçımızdı. Kötü bir mentalite ile oynadık ve bunu değiştirmeliyiz." sözlerini sarf etti.

