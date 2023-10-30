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Rockcliffe Park Public School ve Ashbury College okullarına gitmiştir. 15 yaşından sonra babası ile yaşamak için ABD'ye geri gelmiştir. Yıllar boyu oyunculuğa ilgisi artan Perry, aynı zamanda küçük yaşlardan itibaren profesyonel olarak tenisle ilgilenmektedir.