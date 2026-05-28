Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Matthew Perry'nin eski asistanı, oyuncunun ölümüyle bağlantılı olarak hapse girecek

        Matthew Perry'nin eski asistanı, oyuncunun ölümüyle bağlantılı olarak hapse girecek

        'Friends' dizisinin yıldızı Matthew Perry'nin eski asistanı Kenneth Iwamasa, oyuncuya uyuşturucu satın alıp enjekte etmekten suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 14:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski asistanı hapse girecek

        'Friends' dizisinin unutulmaz yıldızı Matthew Perry'nin iki yıl önceki ölümüyle ilgili yürütülen dava kapsamında, oyuncunun eski asistanına hapis cezası verildi. Hollywood yıldızının eski ev çalışanı olan 60 yaşındaki Kenneth Iwamasa, aktörün ölümüyle bağlantılı olarak uyuşturucu dağıtımı suçlamalarını 2024'te kabul etmişti. Ketamin dağıtımı için komplo kurma suçundan suçunu kabul etmesinin ardından Iwamasa, 3 yıl 5 ay hapis cezasına, 2 yıl denetimli serbestliğe ve 10 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

        Iwamasa, olayla bağlantılı olarak cezalandırılan beşinci kişi oldu.

        Eski asistanı, Matthew'e ketamin satın alıp enjekte etmekle, hatta ölümüne yol açan ölümcül enjeksiyonları yapmakla suçlanmıştı. Matthew'u arka bahçesindeki jakuzide hareketsiz olarak bulan kişi, o zamanki asistani Kenneth Iwamasa'ydı.

        REKLAM

        Perry'nin ölümü sonrası, ketamin dağıtımı suçunu kabul eden doktorlardan Salvador Plasencia 30 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İkinci doktor Mark Chavez ise 3 yıl denetimli serbestlik, 8 ay ev hapsi ve 300 saat kamu hizmeti cezası almıştı.

        "Ketamin Kraliçesi" lakaplı Jasveen Sangha, uyuşturucu temin etme suçunu kabul ettikten sonra 15 yıl federal hapis cezasına çarptırılmıştı. Uyuşturucu teslim etme suçunu kabul eden Erik Fleming ise 2 yıl federal hapis cezasına ve hapis cezasının ardından 3 yıl denetimli serbestliğe mahkum edilmişti.

        'Friends'teki Chandler Bing rolüyle tanınan Perry, 28 Ekim 2023'te 54 yaşında hayatını kaybetti. İlk başta jakuzide boğulduğu bildirilmişti, ancak daha sonra yapılan toksikoloji raporunda ölüm nedeninin "ketaminin akut etkileri" olduğu belirlendi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yol kesip kamyonetinden sopayla inen sürücüye 180 bin lira ceza kesildi

        Yol kesip kamyonetinden sopayla inen sürücüye 180 bin lira ceza kesildi

        #Matthew Perry
        #ölüm
        #hapis
        #ceza
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sivas'ta ölü sayısı 3'e çıktı... Kâbus bitmiyor!
        Sivas'ta ölü sayısı 3'e çıktı... Kâbus bitmiyor!
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        PM, pazartesi günü toplanamayacak
        PM, pazartesi günü toplanamayacak
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Gucci, Formula 1’e giriyor
        Gucci, Formula 1’e giriyor
        "Annemle birlikte olmayın" dedi... Kalbinden vurdu!
        "Annemle birlikte olmayın" dedi... Kalbinden vurdu!
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        ABD-İran gerilimi sonrası altın fiyatlarında düşüş
        ABD-İran gerilimi sonrası altın fiyatlarında düşüş
        Ateşkes görüşmeleri sürerken ABD-İran hattında yeni saldırılar
        Ateşkes görüşmeleri sürerken ABD-İran hattında yeni saldırılar
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        Tam vahşet! Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğdu!
        Tam vahşet! Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğdu!
        Gönlünü şarkıcıya kaptırdı
        Gönlünü şarkıcıya kaptırdı
        Akdeniz Üniversitesi'nde CAR-T tedavisine 9 hastayla başlandı
        Akdeniz Üniversitesi'nde CAR-T tedavisine 9 hastayla başlandı
        "Orta seviye influencer" tepkisi
        "Orta seviye influencer" tepkisi
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        Beckham stili lüks tatil
        Beckham stili lüks tatil
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını