Matthew Perry'nin eski asistanı, oyuncunun ölümüyle bağlantılı olarak hapse girecek

'Friends' dizisinin unutulmaz yıldızı Matthew Perry'nin iki yıl önceki ölümüyle ilgili yürütülen dava kapsamında, oyuncunun eski asistanına hapis cezası verildi. Hollywood yıldızının eski ev çalışanı olan 60 yaşındaki Kenneth Iwamasa, aktörün ölümüyle bağlantılı olarak uyuşturucu dağıtımı suçlamalarını 2024'te kabul etmişti. Ketamin dağıtımı için komplo kurma suçundan suçunu kabul etmesinin ardından Iwamasa, 3 yıl 5 ay hapis cezasına, 2 yıl denetimli serbestliğe ve 10 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Iwamasa, olayla bağlantılı olarak cezalandırılan beşinci kişi oldu.

Eski asistanı, Matthew'e ketamin satın alıp enjekte etmekle, hatta ölümüne yol açan ölümcül enjeksiyonları yapmakla suçlanmıştı. Matthew'u arka bahçesindeki jakuzide hareketsiz olarak bulan kişi, o zamanki asistani Kenneth Iwamasa'ydı.

Perry'nin ölümü sonrası, ketamin dağıtımı suçunu kabul eden doktorlardan Salvador Plasencia 30 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İkinci doktor Mark Chavez ise 3 yıl denetimli serbestlik, 8 ay ev hapsi ve 300 saat kamu hizmeti cezası almıştı.

"Ketamin Kraliçesi" lakaplı Jasveen Sangha, uyuşturucu temin etme suçunu kabul ettikten sonra 15 yıl federal hapis cezasına çarptırılmıştı. Uyuşturucu teslim etme suçunu kabul eden Erik Fleming ise 2 yıl federal hapis cezasına ve hapis cezasının ardından 3 yıl denetimli serbestliğe mahkum edilmişti.

'Friends'teki Chandler Bing rolüyle tanınan Perry, 28 Ekim 2023'te 54 yaşında hayatını kaybetti. İlk başta jakuzide boğulduğu bildirilmişti, ancak daha sonra yapılan toksikoloji raporunda ölüm nedeninin "ketaminin akut etkileri" olduğu belirlendi.