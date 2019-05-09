Mauricio Pochettino kimdir?

Mauricio Pochettino futbol dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında. Tottenham teknik patronu Mauricio Pochettino, takımının tarihi Ajax zaferinin ardından açıklamaları sosyal medyaya çok konuşuldu.

Kulüp kariyeri

Pochettino profesyonel futbol hayatına Newell's Old Boys kulübünde başladı ve 1994-95 sezonunda İspanya'nın RCD Espanyol takımına transfer oldu. 2000 yılındaki Copa del Rey şampiyonluğuna katkısı oldu.

Ocak 2001'de Pochettino Paris Saint-Germain'in yolunu tuttu. 2003-04 sezonunda ise Fransa'da kalıp Bordeaux'ya transfer oldu. Sezonun sonunda Espanyol'a geri döndü. İki buçuk yıllık bir sözleşme imzaladı. 34 yaşında olmasına rağmen düzenli olarak forma giymeye devam etti ve 2005-06 sezonunda yine İspanya Kral Kupası'nı aldılar.

Ocak 2009 sonlarında Pochettino Espanyol'un teknik direktörü oldu. O sezon alt sıralardan üçüncülüğe kadar yükseler de, ligi 10. sırada bitirdiler. Sezonun sonunda sözleşmesini üç yıl daha uzattı.

2009-10 sezonunun sonunda ligi 11. sırada bitirdiler.

28 Eylül 2010'da, sözleşmesini bir yıl daha uzattı.

Millî takım kariyeri

Pochettino Arjantin adına dört yılda 20 maça çıktı ve iki gole imza attı. 2002 FIFA Dünya Kupası'nda, gruplardaki üç maçta da oynadı.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

Pochettino "Herkese dedim ki 'Bir grup kahraman çalıştırıyorum'. Duygu yüklüyüm. Futbol olmadan, böyle bir duyguyu tatmadan yaşamak imkansız. Tarif etmesi gerçekten çok zor"

Maçtan önce neler konuşulduğunu anlatan Arjantinli, "Maçtan önce tutku göstermemiz gerektiğini konuştuk. Bugün gösterdiğimiz duygu kesinlikle tutkuydu" ifadelerini kullandı.

Futbol dünyasında yer almaktan dolayı yaşadığı mutluluğu gizlemeyen Pochettino, "Ne mutlu bana antrenörüm ve futbolun içinde yer alıyorum. Ne mutlu bana böyle bir takımım var." cümlelerini kullandı.

Maçın yıldızı Lucas Moura hakkında "Herkes kahraman ama Moura süper kahramandı. İnanılmaz bir hat-trick kaydetti" diyen Arjantinli hoca, "Burada bulunmak ve Final maçına çıkacak olmak harika bir şey" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.