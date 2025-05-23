Mauro Icardi'den aşk pozları
Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, nişanlısı China Suárez ile havuzda romantizm yaşadı
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, nişanlısı China Suárez ile İstanbul'daki evlerinin havuzunda romantizm yaşadı.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçında sakatlanan ve 6 ay sonra idmanlara da başlayan golcü, aşk pozlarını sosyal medya sayfasında yayımladı.
Icardi, nişanlısı için; "Su sıcacık çok güzel ama onun için ne diyebilirim; başka gezegenden bir tanrıça" ifadelerini kullandı.
Icardi'nin nişanlısı China Suárez, Türkiye'de kadınların Icardi'ye yönelik ilgisi karşısında; "Buradaki kadınların hepsi çok güzel ve pozitif. Hepsi, Mauro'yu çok seviyor ve onunla fotoğraf çektirmek istiyor. Aslında beni fotoğrafçı olarak kullanıyorlar" şeklinde esprili bir yorumda bulunmuştu.
Wanda Nara'dan boşanan Mauro Icardi, 7 Mayıs'ta China Suárez ile nişanlanmıştı.