Mauro Icardi'den, sevgilsi China Suarez ile yeni paylaşım yaptı

Dergi, bu aşk üçgeniyle ilgili detaylı bir analiz yaparak şu değerlendirmeyi paylaştı; "Provokasyon ve intikam dolu son bölümlerin özeti burada. Wanda Nara ve Mauro Icardi boşanma davasında karşı karşıya gelirken, China Suarez futbolcunun büyük kızı için Nordelta'daki malikanede bir doğum günü partisi düzenleyecek. Üçü adeta bir arada var olmaya çalışıyor"