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Mauro Icardi, Fransa'yı salladı!

Wanda Nara ile ilişkisi gündemden düşmeyen Mauro Icardi, Alanyaspor ağlarını havalandırırken bu kez Fransa'da futboluyla gündem oldu!

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  • Mauro Icardi, Fransa'yı salladı! Wanda Nara'dan sonra...

    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da puan kayıpları devam edip hakem tartışmaları yaşanırken Mauro Icardi ise futbolundan ziyade Wanda Nara'yla olan ilişkisiyle gündeme geliyordu.
  • Mauro Icardi, Fransa'yı salladı! Wanda Nara'dan sonra...

    Sarı-kırmızılıların transferin son gününde büyük beklentilerle renklerine bağladığı Arjantinli, Konyaspor mücadelesinde bir gole dolaylı yoldan katkı sağlasa da Kayserispor mücadelesini boş geçmişti.
  • Mauro Icardi, Fransa'yı salladı! Wanda Nara'dan sonra...

    İstanbulspor'la oynanan hazırlık maçında rakip fileleri havalandıran Icardi, resmi maçlardaki ilk golünü ise Alanyaspor'a karşı attı.
  • Mauro Icardi, Fransa'yı salladı! Wanda Nara'dan sonra...

    Mücadeleyi 1 gol 1 asistle tamamlayan 29 yaşındaki yıldızın performansı Fransa'da da gündeme oturdu. 
  • Mauro Icardi, Fransa'yı salladı! Wanda Nara'dan sonra...

    "DALGALANMA MI YENİDEN DOĞUŞ MU?"

    Le Parisien, Icardi'nin golünün 2022'deki ilk resmi golü olduğunu hatırlattığı başlıkla verdiği haberde "Dalgalanma mı yeniden doğuş mu?" ifadelerini kullandı.
  • Mauro Icardi, Fransa'yı salladı! Wanda Nara'dan sonra...

    Haberde PSG'den sezon sonuna kadar kiralandığı belirtilirken "Alanyaspor'a karşı harika bir performans sergiledi. Mertens'in golünde asist yaparken daha sonra da golünü attı" ifadeleri kullanıldı.
  • Mauro Icardi, Fransa'yı salladı! Wanda Nara'dan sonra...

    "BİRAZ ENERJİ TOPLAMIŞ"

    Rennes altyapısından yetişen Sacha Boey'in kırmızı kartı ve Galatasaray'ın puan tablosundaki yeri de hatırlatılırken "Wanda Nara'nın ayrıldığı Arjantinli, Galatasaray'dan aldığı 99 numaralı formayla biraz enerji toplamış görünüyor." denildi. 
  • Mauro Icardi, Fransa'yı salladı! Wanda Nara'dan sonra...

    "YETENEĞİNE YAKIŞIR BİR PERFORMANS"

    L'Equipe de Icardi'nin ilk golünü attığını haberleştirirken "Bu onun yeteneğine yakışır bir performans" ifadelerini kullandı.
  • Mauro Icardi, Fransa'yı salladı! Wanda Nara'dan sonra...

    Alanyaspor'a karşı iç sahada ikinci maçına çıktığı hatırlatılırken "Maçın başında Mertens'e ayağının dışıyla harika bir asist yaptıktan sonra rakip toparlanamadan bir de gol attı" denildi. 
  • Mauro Icardi, Fransa'yı salladı! Wanda Nara'dan sonra...

    "EKSTRA ÇALIŞMALAR YAPIYOR"

    Onze Mondiel de Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılacağı şeklindeki söylentileri hatırlatırken "Icardi nihayet Türkiye'de iyi bir maç çıkardı" ifadelerini kullandı.

     
  • Mauro Icardi, Fransa'yı salladı! Wanda Nara'dan sonra...

    Icardi'nin bundan sonra futbola odaklandığı ve performansını yukarı çekmek için bireysel çalışmalar yaptığı da öne sürüldü.

     
  • Mauro Icardi, Fransa'yı salladı! Wanda Nara'dan sonra...

    OKAN BURUK DA ÖVMÜŞTÜ

    Alanyaspor maçının ardından açıklamalar yapan Okan Buruk da Mauro Icardi'nin performansının yükseldiğini aktarmış ve şunları söylemişti: 
  • Mauro Icardi, Fransa'yı salladı! Wanda Nara'dan sonra...

    "Bugün çok iyi oynadık. Yani 10 kişi kalana kadar müthiş bir oyun ortaya koyduk. Taraftarımız, oyunumuz müthişti. Bundan sonraki haftalarda daha doğru bir şekilde devam edeceğiz. Oyuncularda, istek vardı"
  • Mauro Icardi, Fransa'yı salladı! Wanda Nara'dan sonra...

    "Icardi bugün muhteşem bir oyun ortaya koydu. Hem gol attı hem attırdı, koştu, mücadele etti, kayarak girdi. Burada takım ruhunun nasıl ortaya çıktığı, takımın sorumluluk aldığı net bir şekilde ortada. Çok disiplinli, karakterli, birbirini de çok seven bir takımımız var"
  • Mauro Icardi, Fransa'yı salladı! Wanda Nara'dan sonra...

    "Dışarıdan algı yapılacak. Bunu net bir şekilde biliyoruz ama çok saygılı, çok karakterli bir oyuncu grubumuz var. Galatasaray'ın böyle oyunculara sahip olduğu için şanslı olduğunu düşünüyorum. Çok güçlü, karakterli, bundan sonraki haftalarda oyun olarak daha iyisini yapacak bir takımımız var"

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