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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mauro Icardi, Galatasaray için İstanbul'da

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi, İstanbul'a geldi. Havalimanında binlerce taraftarın karşıladığı Arjantinli şimdilik 1 seneliğine geldiğini dile getirirken hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara düşme tehlikesi atlattı

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AA / HABERTURK.COM
  • Mauro Icardi, Galatasaray için İstanbul'da

    Galatasaray'ın kiralık olarak anlaşmaya vardığı Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi, İstanbul'a geldi.

     
  • Mauro Icardi, Galatasaray için İstanbul'da

    Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Icardi'yi sarı-kırmızılı taraftarlar büyük coşkuyla karşıladı.
  • Mauro Icardi, Galatasaray için İstanbul'da

    Kulüp yetkililerince karşılanan Icardi'ye menajerliğini de üstlenen eşi Wanda Nara ile çiftin çocukları eşlik etti.
  • Mauro Icardi, Galatasaray için İstanbul'da

    Icardi, kendisini bekleyen binlerce taraftara "Üçlü" çektirdi. Arjantinli futbolcu, taraftarların tezahüratlarına da eşlik etti.
  • Mauro Icardi, Galatasaray için İstanbul'da

    İLK SÖZLERİ

    Mauro Icardi, ayağının tozuyla yaptığı ilk açıklamada, Galatasaray'a geldiği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.
  • Mauro Icardi, Galatasaray için İstanbul'da

    Taraftarların ilgisi için "Burada inanılmaz bir atmosfer var." diyen 29 yaşındaki santrfor, "Burada olduğum için çok mutluyum. Şimdilik 1 sezon için geldim. Büyük başarılar kazanmak amacıyla buradayım. Erden Timur ile 2 aydır konuşuyoruz. Ailem ve ben burada olduğumuz için çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.
  • Mauro Icardi, Galatasaray için İstanbul'da

    Icardi ile ailesi, havalimanından özel araçla konaklayacakları otele hareket etti.
  • Mauro Icardi, Galatasaray için İstanbul'da

    WANDA NARA DÜŞME TEHLİKESİ ATLATTI

     

    Öte yandan Icardi'nin hem eşi hem menajeri olan Wanda Nara havalimanında düşme tehlikesi yaşarken, Galatasaraylı yetkililer, Nara'yı son anda kurtardı.
  • Mauro Icardi, Galatasaray için İstanbul'da

    KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

    Mauro Icardi, 19 Şubat 1993'te Arjantin'in Rosario kentinde doğdu.
  • Mauro Icardi, Galatasaray için İstanbul'da

    9 yaşında İspanya'nın Kanarya Adaları'nda altyapı kariyerine başlayan Icardi, Barcelona ve Sampdoria takımlarının alt yaş kategorilerinde forma giydi.
  • Mauro Icardi, Galatasaray için İstanbul'da

    Arjantinli futbolcu, profesyonel kariyerine ise 2012'de Sampdoria'da adım attı. 
  • Mauro Icardi, Galatasaray için İstanbul'da

    İtalya temsilcisinde sergilediği performansla dikkat çeken Icardi, 2013'te Inter'e transfer oldu.
  • Mauro Icardi, Galatasaray için İstanbul'da

    Milano temsilcisinde 6 sezon boyunca skorer kimliğiyle ön plana çıkan Mauro Icardi, 2019'da satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Paris Saint-Germain'in yolunu tuttu.
  • Mauro Icardi, Galatasaray için İstanbul'da

    Fransa ekibi, 2020'de 60 milyon avro karşılığında Arjantinli oyuncunun bonservisini aldı.
  • Mauro Icardi, Galatasaray için İstanbul'da

    Icardi, PSG'de 2'şer kez lig ve Fransa Kupası ile bir defa Fransa Lig Kupası şampiyonlukları yaşadı. Mauro Icardi, 8 kez Arjantin Milli Takımı'nın da formasını giydi.
  • Mauro Icardi, Galatasaray için İstanbul'da

    Arjantinli futbolcu, 22 gol attığı 2014-2015 sezonunda Luca Toni ve 29 kez fileleri havalandırdığı 2017-2018'de ise Ciro Immobile ile İtalya Serie A'da gol krallığı yarışının zirvesini paylaştı. 
  • Mauro Icardi, Galatasaray için İstanbul'da

    Icardi, 2018'de ise İtalya'da yılın futbolcusu unvanına layık görüldü.

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