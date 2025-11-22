Mauro Icardi, ligdeki gol sayısını 7’ye çıkardı
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Gençlerbirliği maçıyla Trendyol Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 7'ye çıkardı.
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray evinde Gençlerbirliği ile mücadele ederken, Sarı-Kırmızılılarda Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, rakip fileleri havalandırdı.
Müsabakanın 55. dakikasında sol taraftan ceza sahası içine giren Kazımcan Karataş’ın pasında kale önünde bulunan Icardi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-1 oldu.
32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki 7. golünü kaydetti.
Maça yedek başlayan Mauro Icardi, 40. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Wilfried Singo’nun yerine dahil oldu.