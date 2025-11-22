Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mauro Icardi, ligdeki gol sayısını 7’ye çıkardı - Galatasaray Haberleri

        Mauro Icardi, ligdeki gol sayısını 7’ye çıkardı

        Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Gençlerbirliği maçıyla Trendyol Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 7'ye çıkardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 22:28 Güncelleme: 22.11.2025 - 22:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mauro Icardi'den 7. gol!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray evinde Gençlerbirliği ile mücadele ederken, Sarı-Kırmızılılarda Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, rakip fileleri havalandırdı.

        Müsabakanın 55. dakikasında sol taraftan ceza sahası içine giren Kazımcan Karataş’ın pasında kale önünde bulunan Icardi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-1 oldu.

        32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki 7. golünü kaydetti.

        Maça yedek başlayan Mauro Icardi, 40. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Wilfried Singo’nun yerine dahil oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cimbom ikinci yarıda açıldı!
        Cimbom ikinci yarıda açıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        Galatasaray şokta: 40 dakikada 2 sakatlık
        Galatasaray şokta: 40 dakikada 2 sakatlık
        Akhisar'da anne-kız acısı
        Akhisar'da anne-kız acısı
        "Küçük kalbiyle savaşmaya devam edebilir
        "Küçük kalbiyle savaşmaya devam edebilir
        AB ve 11 ülkeden açıklama
        AB ve 11 ülkeden açıklama
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Tacı gölge altında
        Tacı gölge altında
        Emniyet müdürü yangında can verdi
        Emniyet müdürü yangında can verdi
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        İmar planı değişimine düzenleme
        İmar planı değişimine düzenleme
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede