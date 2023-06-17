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Mauro Icardi transferinde Galatasaray'a yeni rakip!

Şampiyon Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği ve transferi için görüşmelerinin sürdürdüğü Mauro Icardi'ye sürpriz bir talip daha çıktı.

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  • Mauro Icardi transferinde Galatasaray'a yeni rakip!

    Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da ilk hedef Mauro Icardi'yi yeniden kadroya katmak...
  • Mauro Icardi transferinde Galatasaray'a yeni rakip!

    Süper Lig'de 24 maçta attığı 22 golle şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Arjantinli yıldızın bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılılar, Paris Saint-Germain'le (PSG) görüşmelerini sürdürüyor.
  • Mauro Icardi transferinde Galatasaray'a yeni rakip!

    30 yaşındaki oyuncunun gönlünün Galatasaray'dan yana olduğu belirtilse de özellikle talipleri ise her geçen gün artıyor. 
  • Mauro Icardi transferinde Galatasaray'a yeni rakip!

    İtalya, İngiltere ve Suudi Arabistan'dan talipleri olan Icardi için şimdi de Atletico Madrid devreye girdi. 
  • Mauro Icardi transferinde Galatasaray'a yeni rakip!

    İspanyol ekibinin, Arjantinli golcünün transferi için PSG ile temasa geçtiği öne sürüldü.
  • Mauro Icardi transferinde Galatasaray'a yeni rakip!

    İspanyol haber sitesi TodoFichajes'te yer alan habere göre; Atletico'nun Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone'nin Icardi'yi takımına katmak için çok istekli olduğu iddia edildi.
  • Mauro Icardi transferinde Galatasaray'a yeni rakip!

    Haberde, "Koç vatandaşının gelişinin onlara daha yüksek bir seviyeye ulaşmak için kalite katacağına inanıyor. Spor yönetimini bu konuda harekete geçirdi" denildi. 
  • Mauro Icardi transferinde Galatasaray'a yeni rakip!

    ROMA DA İSTİYOR

    Öte yandan Icardi'ye talip olan takımlardan biri de Roma. İtalyan ekibinin teknik direktörü Mourinho'nun Icardi'yi takımında görmek için uzun süredir uğraş verdiği biliniyor. 
  • Mauro Icardi transferinde Galatasaray'a yeni rakip!

    Bu konuda Galatasaray'a tek iyi haber ise Arabistan'dan geldi. Mauro Icardi ile ilgilenen Al-Taawoun takımının Arjantinli'den vazgeçtiği ve rotayı Morata'ya çevirdiği öne sürüldü. 
  • Mauro Icardi transferinde Galatasaray'a yeni rakip!

    WANDA NARA'DAN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM!

    Bu arada Icardi'nin eşi Wanda Nara ise G.Saray taraftarlarının sosyal medyadan gönderdiği "Sizi çok seviyoruz" mesajlarına, "Ben de sizi çok seviyorum. Hayalim bir Türk romanı yazmak" karşılığını verdi. 
  • Mauro Icardi transferinde Galatasaray'a yeni rakip!

    Öte yandan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur da katıldığı bir televizyon programında Icardi transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.
  • Mauro Icardi transferinde Galatasaray'a yeni rakip!

    Suudi Arabistan'ın bu yazki yatırımlarının ve maddi gücünün transferdeki en büyük engellerden biri olduğunu belirten Timur, şu ifadeleri kullandı:
  • Mauro Icardi transferinde Galatasaray'a yeni rakip!

    "SUUDİ ARABİSTAN GERÇEĞİ VAR"

    "Hepimizin en önemli hedefi Mauro Icardi. Muazzam bir uyum sağlamış müthiş bir oyuncu ve karakter. Muazzam bir ahlakı var. Tam Atamızın Zeki çevik ve ahlaklı sözüne uyan bir oyuncu. Elimizden geleni yapacağız ama taraftarımız beni tanıyor. Gerçeği konuşmamız lazım. Suudi Arabistan gerçeği var. O gerçek olmasaydı konuşabilirdik. Bunu aşmak için çok çaba sarf ediyoruz. Çok üst düzey rakamlar verdiğinde futbolcular bir sene ailesinden uzak kalabilir."
  • Mauro Icardi transferinde Galatasaray'a yeni rakip!

    "MADDİ FAKTÖRLER DEĞİL, MANEVİ DUYGULAR ÖN PLANA ÇIKACAK"

    "Zaten parası var diyebilirsiniz ama hayatını değiştirecek bir rakam. Ben de katılıyorum, Icardi kazancının 2-3 katına oraya gitmez ama daha yüksek bir rakama gidebilir. Bizim için de tek konu orası. Hemen bitecek bir transfer değil. PSG tarafı da var. Burada maddi faktörler değil, manevi duygular ön plana çıkacak. Bizim takımımızın maaş bütçesi 32 milyon euroydu. Ona göre Arap takımların verdiği ücretler çok fazla. Duygusal, oturaklı lider bir kişilik. Kaç yaşında Inter'de İtalyan olmamasına rağmen kaptanlık yapmış bir oyuncu."
  • Mauro Icardi transferinde Galatasaray'a yeni rakip!

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