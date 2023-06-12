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Mauro Icardi transferi bilmeceye döndü: "Yalan"

Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan oyuncuların başında gelen Mauro Icardi'nin durumu bilmeceye döndü! Suudi Arabistan basını, Arjantinli golcünün Al Taawon'un yaptığı transfer teklifini kabul ettiğini öne sürerken Icardi'nin menajeri iddialara yanıt verdi

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  • Mauro Icardi transferinde son dakika! Galatasaray değil Suudi Arabistan deniyordu! Bilmeceye menajerinden açıklama

    Galatasaray'da transferine dair her gün farklı iddialar ortaya çıkan Mauro Icardi'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

     
  • Mauro Icardi transferinde son dakika! Galatasaray değil Suudi Arabistan deniyordu! Bilmeceye menajerinden açıklama

    Arjantinli oyuncuya Avrupa'nın önemli ligleri dışında Suudi Arabistan'dan da teklifler geliyor... 

     
  • Mauro Icardi transferinde son dakika! Galatasaray değil Suudi Arabistan deniyordu! Bilmeceye menajerinden açıklama

    Suudi Arabistan'da yayın yapan MBC'nin haberine göre Suudi Arabistan ekibi Al Taawon, tecrübeli golcüye teklifini yaptı.
  • Mauro Icardi transferinde son dakika! Galatasaray değil Suudi Arabistan deniyordu! Bilmeceye menajerinden açıklama

    Habere göre iki yıllık sözleşme teklif edilen Icardi, bu teklifi kabul etti! 
  • Mauro Icardi transferinde son dakika! Galatasaray değil Suudi Arabistan deniyordu! Bilmeceye menajerinden açıklama

    Yine MBC'nin haberine göre Arjantinli golcü, Suudi Arabistan'tan gelen bu teklifle sezonda 20 milyon Euro kazanacak.

     
  • Mauro Icardi transferinde son dakika! Galatasaray değil Suudi Arabistan deniyordu! Bilmeceye menajerinden açıklama

    PSG'nin Icardi'yi Al Tawoon'a kiralayacağı ifade edilirken sözleşme bitişinin ardından ise Arjantinli yıldızın bonservisinin Suudi ekibine geçeceği bilgileri paylaşıldı.
  • Mauro Icardi transferinde son dakika! Galatasaray değil Suudi Arabistan deniyordu! Bilmeceye menajerinden açıklama

    TRT Spor'un haberine göre ise Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino'nun 30 yaşındaki golcünün herhangi bir kulüple anlaşmadığını duyurdu.
  • Mauro Icardi transferinde son dakika! Galatasaray değil Suudi Arabistan deniyordu! Bilmeceye menajerinden açıklama

    Pino, transfer iddialarını yalanlarken "Transfer haberleri gerçeği yanıstmıyor" ifadelerini de kullandı. 

     
  • Mauro Icardi transferinde son dakika! Galatasaray değil Suudi Arabistan deniyordu! Bilmeceye menajerinden açıklama

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur geçen günlerde Icardi'yle ilgili çeşitli açıklamalar yapmış, kadroda tutmak için mesai harcadıklarını dile getirmişlerdi. Erden Timur, Arjantinli yıldıza Suudi Arabistan'dan da ilgi olduğunun altını çizmiş ve şunları söylemişti:

    "Hepimiz Icardi'nin kalmasını istiyoruz. Çok kolay olmayacağını bilmek gerekiyor, gerçekçi olmak lazım. Bu sezon kendisine başka şeyler de ekledi ve daha önce görmediğimiz bir Icardi izletti bize"
  • Mauro Icardi transferinde son dakika! Galatasaray değil Suudi Arabistan deniyordu! Bilmeceye menajerinden açıklama

    "Birinci santrforu olmayan önemli takımlar var ve bir de Suudi Arabistan gerçeği var. Bunlar realite, taraftarımız yanlış anlamasın. Elimizden gelen her şeyi yapacağız Icardi için. Ekonomik kısmını kendimizi ultra zorlayarak halledebiliriz. Tabii Suudi Arabistan'dan uçuk bir teklif gelmezse. Önemli olanı ikna kısmı. Mauro burayı çok seviyor."
  • Mauro Icardi transferinde son dakika! Galatasaray değil Suudi Arabistan deniyordu! Bilmeceye menajerinden açıklama

    MAURO ICARDI'NİN KARİYERİ

    19 Şubat 1993'te doğan Icardi, profesyonel futbol kariyerine Arjantin kulüplerinden Vecindario'da başladı. Daha sonra Barcelona'nın genç takımında forma giydikten sonra 2011 yılında Sampdoria'ya transfer oldu.
  • Mauro Icardi transferinde son dakika! Galatasaray değil Suudi Arabistan deniyordu! Bilmeceye menajerinden açıklama

    Sampdoria'da başarılı bir sezon geçiren Icardi, 2013 yazında Serie A devi Inter Milan'a transfer oldu. Inter Milan formasıyla kariyerinin en parlak dönemini yaşadı. Golcü yeteneklerini sergileyerek takımının önemli bir oyuncusu haline geldi.
  • Mauro Icardi transferinde son dakika! Galatasaray değil Suudi Arabistan deniyordu! Bilmeceye menajerinden açıklama

    Inter Milan'da geçirdiği yıllarda birçok başarıya imza attı. 2014-2015 sezonunda Serie A'da gol kralı oldu ve takımıyla Coppa Italia'yı kazandı. Aynı zamanda kaptanlık bandını da taşıdığı Inter Milan'da liderlik özellikleriyle dikkat çekti.
  • Mauro Icardi transferinde son dakika! Galatasaray değil Suudi Arabistan deniyordu! Bilmeceye menajerinden açıklama

    2019 yazında Paris Saint-Germain'e transfer olan Icardi, Fransa'da da etkili performansını sürdürdü. PSG formasıyla lig şampiyonlukları yaşadı ve golcü olarak takımın hücum hattında önemli bir rol oynadı. Ayrıca Fransa Kupası ve Fransa Lig Kupası'nı da kazanma başarısı gösterdi.
  • Mauro Icardi transferinde son dakika! Galatasaray değil Suudi Arabistan deniyordu! Bilmeceye menajerinden açıklama

    Mauro Icardi keskin bitiricilik, pozisyon alma yetenekleri ve hava toplarındaki etkisiyle öne çıkıyor. Güçlü fiziği ve gol yeteneğiyle rakip savunmaları zorlayan bir santrafor olarak biliniyor. 

     

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