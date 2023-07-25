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        Haberler Futbol Süper Lig Demir Grup Sivasspor Max Gradel Gaziantep FK'da - Demir Grup Sivasspor Haberleri

        Max Gradel Gaziantep FK'da

        Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Sivasspor forması giyen Fildişi Sahilli sol kanat oyuncusu Max Gradel'i kadrosuna kattı

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 17:12
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        Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına devam eden Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep Futbol Kulübü, kadrosunu önemli bir isimli güçlendirdi. Kırmızı-siyahlı ekip, 3 yıldır Sivasspor'da forma giyen ve Türkiye kariyerinde Süper Lig ile Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 112 maçta 26 gol, 33 asist yapma başarısı gösteren 35 yaşındaki sol kanat oyuncusu Max Gradel'i kadrosuna kattı. Gaziantep ekibi, Fildişi Sahilli tecrübeli oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Transferle ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Sivasspor'da forma giyen başarılı futbolcu Max Gradel ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Fildişi Sahili Milli Takımı'nın efsane isimlerinden olan Max Gradel'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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