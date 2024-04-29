Max Kruse'nin son hali görenleri şaşırttı!

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe'de de forma giyen Max Kruse futbola amatör lig takımıyla geri döndü.

2023'te Paderborn'dayken futbolu bırakan Max Kruse, Alman-Türk bölgesel lig ekiplerinden BSV AL-Dersimspor'a transfer olarak yeşil sahalara dönme kararı aldı.

36 yaşındaki futbolcu, 2019'da bedelsiz şekilde Fenerbahçe'ye transfer olmuş; Ağustos 2020'de sözleşmesi feshedilmişti.

BSV Al-Dersimspor antrenörlerinden Güven Akpolat, Bild'e verdiği röportajda Max Kruse transferi ile ilgili olarak "Bize geleceğini açıkladıktan bir gün sonra sahamızda aniden çok sayıda Union taraftarı oldu. Ama Max henüz orada bile değildi. Max'in arkadaş çevresinin bir parçasıyım. Ortak bir arkadaşımız var ve 2020'de tanıştık. Max, Kasım ayında SC Paderborn'dan ayrıldıktan sonra şakayla karışık artık Dersimspor'a geçebileceğini söyledim. Daha sonra Ocak ayında bana geldi ve bizimle futbol oynamak istediğini ve oynamaya hevesli olduğunu söyledi" açıklamasını yapmıştı.