Mayıs ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı! Enflasyon rakamları ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Mayıs ayı enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Yatırımcılar ve piyasa aktörleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak veriye odaklanırken, "Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" sorusu da yoğun şekilde araştırılıyor. Açıklanacak veriler, kira artış oranından memur ve emekli maaş beklentilerine kadar birçok kalemde belirleyici olacak. İşte bilgiler...
Enflasyon verileri için bekleyiş sürüyor. Her ay düzenli olarak açıklanan TÜİK enflasyon rakamları öncesinde Mayıs ayı verilerinin yayımlanacağı tarih merak konusu oldu. Özellikle ekonomik gelişmeleri yakından takip eden milyonlarca vatandaş, Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı günü araştırırken, gözler bir kez daha resmi açıklamaya çevrildi. İşte ayrıntılar...
MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Mayıs ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Haziran Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak. Açıklanacak olan veri sonrasında 5 aylık enflasyon verisi netleşmiş olacak.
MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 1,82 olan mayıs ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,89'a çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 27,53'ten yüzde 28,94'e yükseldi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,39'dan yüzde 23,82’ye, 24 ay sonrası için ise yüzde 18,02'den yüzde 18,43’e yükseldi.
YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,53 iken, bu anket döneminde yüzde 28,94 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,39 iken, bu anket döneminde yüzde 23,82 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 18,02 iken, bu anket döneminde yüzde 18,43 olarak gerçekleşmiştir.