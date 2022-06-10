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Bakan Koca açıkladı! Maymun Çiçeği virüsü Türkiye’de görüldü mü? Maymun çiçeği virüsü nedir, nasıl bulaşır ve belirtileri neler?

Maymun Çiçeği virüsü vakalarının üçe katlanması tüm dünyayı alarma geçirdi. Şimdiye kadar en az 30 ülkeye yayılan Maymun Çiçeği virüsü vaka sayısı Afrika dışında 780’e ulaştı. Maymun Çiçeği hastalığı olabileceği şüphesiyle karantinaya alınan 4 kişinin test sonuçlarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. ABD, Kanada, Avustralya ve Avrupa ülkelerinde de görülen virüsün Türkiye’de olup olmadığı merak konusu oldu. İşte, Bakan Koca’nın açıklaması ve Maymun Çiçeği virüsü belirtileri ve tedavi yöntemi hakkında merak edilenler…

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    Bakan Koca açıkladı! Maymun Çiçeği virüsü Türkiye’de görüldü mü, hangi ülkelerde kaç tane hasta var? Maymun çiçeği virüsü nedir, öldürücü mü, insandan insana bulaşır mı ve belirtileri nelerdir?

    Dünyayı alarma geçiren Maymun Çiçeği hastalığı hızla yayılmaya devam ediyor.  İlk defa bu kadar çok vakanın aynı anda farklı bölgelerde belirdiğinin altını çizen Dünya Sağlık Örgütü DSÖ Afrika dışında vaka sayısının 257’den, üç haftada 780’e ulaştığını açıkladı. En az 30 ülkede yayılan hastalık küresel riski de gündeme getiriyor. Çoğunlukla Avrupa ve Kuzey Amerika’da görülen, Fas ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde ise az seyreden Maymun Çiçeği virüsü ABD’nin başkenti Washinghton’da ilk kez görüldü. Türkiye’de 4 kişinin virüs şüphesiyle karantinaya alınması korku yaratırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Maymun Çiçeği virüsü Türkiye’de görüldü mü, 4 şüpheli de hastalık var mı?” sorusuna yanıt verdi.
  • 02
    Bakan Koca açıkladı! Maymun Çiçeği virüsü Türkiye’de görüldü mü, hangi ülkelerde kaç tane hasta var? Maymun çiçeği virüsü nedir, öldürücü mü, insandan insana bulaşır mı ve belirtileri nelerdir?

    VAKA SAYISI ÜÇE KATLANDI!

    Dünya Sağlık Örgütü ilk defa bu kadar çok vakanın aynı anda farklı bölgelerde belirdiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Afrika dışındaki maymun çiçeği vakasının üç haftada 780'e çıktığını açıkladı. Bu bir önceki haftaki vaka sayısı olan 257'nin yaklaşık üç katı. Örgüt, bu sayının muhtemelen gerçek vaka sayısından daha düşük olduğunu belirtti ve küresel risk seviyesinin "orta" olduğunu duyurdu.

    Hastalık genellikle hafif geçse de Afrika dışında ilk defa bu kadar çok vakanın aynı anda görülmesi endişe yaratıyor. Vakaların çoğu Avrupa ve Kuzey Amerika'da görülürken Meksika, Arjantin, Fas ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de az sayıda vaka görüldü. En fazla vakanın görüldüğü ile ise 207 ile Birleşik Krallık. Bunu 156 ile İspanya ve 138 ile Portekiz takip ediyor.
  • 03
    Bakan Koca açıkladı! Maymun Çiçeği virüsü Türkiye’de görüldü mü, hangi ülkelerde kaç tane hasta var? Maymun çiçeği virüsü nedir, öldürücü mü, insandan insana bulaşır mı ve belirtileri nelerdir?

    BAKAN KOCA AÇIKLADI! TÜRKİYE’DE MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ VAR MI?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, hastalık şüphesiyle karantinaya alınan vatandaşlar hakkında açıklamada bulundu. Bakan Koca şu sözlerle “Türkiye’de Maymun Çiçeği var mı?” sorusuna da yanıt vermiş oldu:

    "İstanbul’da, MAYMUN ÇİÇEĞİ hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 KİŞİ için gerekli testler yapılmış, 4’ünün de TEST SONUCU NEGATİF çıkmıştır. Türkiye’de, şu ana dek Maymun Çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur. “Ya öyleyse” gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmamalıdır."
  • 04
    Bakan Koca açıkladı! Maymun Çiçeği virüsü Türkiye’de görüldü mü, hangi ülkelerde kaç tane hasta var? Maymun çiçeği virüsü nedir, öldürücü mü, insandan insana bulaşır mı ve belirtileri nelerdir?

    MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI NEDİR?

    Hastalığa, Poxviridae ailesindeki Orthopoxvirus cinsinin bir üyesi olan maymun çiçeği virüsü Monkeypox hastalığına neden olur.

    Monkeypox, öncelikle Orta ve Batı Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında ortaya çıkan ve zaman zaman diğer bölgelere ihraç edilen viral bir zoonotik hastalıktır.

    Monkeypox ilk olarak 1958'de laboratuvar maymun kolonilerinde çiçek benzeri bir hastalık salgınının ortaya çıkmasıyla keşfedilmiştir, bu nedenle 'maymun çiçeği' adı verilmiştir. Maymun çiçeği virüsü vakası insanda ilk olarak 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görülmüştür. Söz konusu tarihten itibaren diğer Orta ve Batı Afrika ülkelerindeki insanlarda maymun çiçeği virüsü vakası bildirilmiştir.

    Maymun çiçeği virüsünün Orta Afrika ve Batı Afrika olmak üzere iki farklı genetik grubu vardır. İnsanlarda görülen Orta Afrika maymun çiçeği virüsü, Batı Afrika virüsüne göre daha şiddetlidir ve daha yüksek ölüm oranına sahiptir.
  • 05
    Bakan Koca açıkladı! Maymun Çiçeği virüsü Türkiye’de görüldü mü, hangi ülkelerde kaç tane hasta var? Maymun çiçeği virüsü nedir, öldürücü mü, insandan insana bulaşır mı ve belirtileri nelerdir?

    MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

    Ateş, yoğun baş ağrısı, lenfadenopati (lenf bezlerinin şişmesi), sırt ağrısı, kas ağrıları ve şiddetli halsizlik ile karakterize invazyon dönemi 0-5 gün arasında sürer. Lenfadenopati, başlangıçta benzer görünebilen diğer hastalıklarla (suçiçeği, kızamık, çiçek hastalığı) karşılaştırıldığında maymun çiçeği virüsü vakasının ayırt edici bir özelliğidir.

    Deri döküntüsü genellikle ateşin ortaya çıkmasından sonraki 1-3 gün içinde başlar. Döküntü, gövdeden ziyade yüz ve ekstremitelerde daha konsantre olma eğilimindedir. Döküntüler genelde yüzde başlayıp (vakaların %95'inde) ve avuç içlerini ve ayak tabanlarını (vakaların %75'inde) etkiler. Ayrıca oral mukozalar (vakaların %70'inde), genital bölge (%30) ve konjonktiva ile birlikte kornea da (%20) etkilenir. Döküntü, ardışık olarak maküllerden (düz tabanlı lezyonlar) papüllere (hafifçe kabarık sert lezyonlar), veziküllere (berrak sıvı ile dolu lezyonlar), püstüllere (sarımsı sıvı ile dolu lezyonlar) ve kuruyup dökülen kabuklara doğru değişiklik gösterir.
  • 06
    Bakan Koca açıkladı! Maymun Çiçeği virüsü Türkiye’de görüldü mü, hangi ülkelerde kaç tane hasta var? Maymun çiçeği virüsü nedir, öldürücü mü, insandan insana bulaşır mı ve belirtileri nelerdir?

    HASTALIK BULAŞICI MI, NASIL BULAŞIR?

    Maymun çiçeği virüsü insanlara çoğunlukla kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan bulaşır, ancak insandan insana bulaşma da gerçekleşebilir.

    Monkeypox virüsü bir kişiden diğerine lezyonlar, vücut sıvıları, solunum damlacıkları ve yatak örtüsü gibi kontamine materyallerle temas yoluyla bulaşır. Yetersiz pişmiş et ve enfekte hayvanların diğer hayvansal ürünlerini yemek olası bir risk faktörüdür. Anneden fetüse plasenta yoluyla da bulaşabilir.
  • 07
    Bakan Koca açıkladı! Maymun Çiçeği virüsü Türkiye’de görüldü mü, hangi ülkelerde kaç tane hasta var? Maymun çiçeği virüsü nedir, öldürücü mü, insandan insana bulaşır mı ve belirtileri nelerdir?

    MAYMUN ÇİÇEĞİ ÖLDÜRÜCÜ MÜ?

    Maymun çiçeği virüsü genelde 2 ile 4 hafta aralığında kendiliğinden iyileşiyor. Maymun çiçeği düşük bağışıklığa sahip insanlar ve küçük çocuklarda ağır seyredebiliyor.

    Genellikle çocuklarda gözlemlenen hastalığın Orta Afrika türünde yüzde 11, Batı Afrika alt tipinde yüzde 1 oranında öldürücülük ihtimali bulunuyor.
  • 08
    Bakan Koca açıkladı! Maymun Çiçeği virüsü Türkiye’de görüldü mü, hangi ülkelerde kaç tane hasta var? Maymun çiçeği virüsü nedir, öldürücü mü, insandan insana bulaşır mı ve belirtileri nelerdir?

    MAYMUN ÇİÇEĞİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

    Henüz maymun çiçeği virüsü enfeksiyonu için kanıtlanmış, güvenli bir tedavi yoktur. Maymun çiçeği salgınını kontrol altında tutmak amacıyla çiçek hastalığı aşısı, antiviraller ve İntravenöz immün globulin (VIG) kullanılabilir. Bununla birlikte, şu anda, orijinal (birinci nesil) çiçek hastalığı aşıları artık halka açık değildir. 2019'da çiçek hastalığı ve maymun hastalığının önlenmesi için daha yeni bir aşı onaylanmakla birlikte henüz kamu sektöründe yaygın olarak mevcut değil.
  • 09
    Bakan Koca açıkladı! Maymun Çiçeği virüsü Türkiye’de görüldü mü, hangi ülkelerde kaç tane hasta var? Maymun çiçeği virüsü nedir, öldürücü mü, insandan insana bulaşır mı ve belirtileri nelerdir?

    MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ AŞISI VAR MI?

    Çiçek aşısının maymun çiçeği hastalığına etkinlik oranının yüzde 80-85 olduğunu dile getiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dünyada 1970’ten sonra geliştirilmediğini hepimiz biliyoruz ama anlıyoruz ki Amerika başta olmak üzere bazı ülkelerin o dönemde canlı virüsü imha etmediği, aşı olarak geliştirdiğini görüyoruz. Biz de bu noktada arkadaşlarla Bilim Kurulu ile özellikle geliştirmek noktasında neler yapabiliriz, bununla ilgili de istişare halindeyiz" ifadelerini kullandı.
  • 10
    Bakan Koca açıkladı! Maymun Çiçeği virüsü Türkiye’de görüldü mü, hangi ülkelerde kaç tane hasta var? Maymun çiçeği virüsü nedir, öldürücü mü, insandan insana bulaşır mı ve belirtileri nelerdir?

    MAYMUN ÇİÇEĞİ HANGİ ÜLKELERDE VAR?

    İlk olarak İngiltere'de görülen Maymun çiçeği virüsü 20 gün içerisinde neredeyse tüm kıtaya yayıldı. İspanya, Portekiz, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya, İsveç ve İsviçre'nin ardından Avusturya ve Avustralya'da da görüldü.

    ABD Massachusetts'ta 18 Mayısta sonuç veren ilk testin ardından ikinci vaka New York'da görülmüştü, son olarak ABD’nin başkenti Washinghton’da da ilk kez vaka görüldü.

    İngiltere'de 270, Portekiz'de 138, İspanya'da 156, Kanada’da 58, Almanya’da 57 ve Hollanda'da 31 vaka bulunurken hastalığın görüldüğü diğer ülkelerde 20 ve daha az vaka sayısı bulunuyor.

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