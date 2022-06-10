VAKA SAYISI ÜÇE KATLANDI!

Dünya Sağlık Örgütü ilk defa bu kadar çok vakanın aynı anda farklı bölgelerde belirdiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Afrika dışındaki maymun çiçeği vakasının üç haftada 780'e çıktığını açıkladı. Bu bir önceki haftaki vaka sayısı olan 257'nin yaklaşık üç katı. Örgüt, bu sayının muhtemelen gerçek vaka sayısından daha düşük olduğunu belirtti ve küresel risk seviyesinin "orta" olduğunu duyurdu.

Hastalık genellikle hafif geçse de Afrika dışında ilk defa bu kadar çok vakanın aynı anda görülmesi endişe yaratıyor. Vakaların çoğu Avrupa ve Kuzey Amerika'da görülürken Meksika, Arjantin, Fas ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de az sayıda vaka görüldü. En fazla vakanın görüldüğü ile ise 207 ile Birleşik Krallık. Bunu 156 ile İspanya ve 138 ile Portekiz takip ediyor.