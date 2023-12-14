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        MB Zaglebie-Galatasaray Çağdaş Faktoring: 90-90 (MAÇ SONUCU)

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar EuroCup play-off turunun ilk maçında Polonya'nın MB Zaglebie ekibiyle deplasmanda 90-90 berabere kaldı. Rövanş 20 Aralık'ta İstanbul'da.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 23:14 Güncelleme: 14.12.2023 - 23:14
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        Galatasaray ilk maçta berabere!
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        FIBA Kadınlar EuroCup play-off turunun ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Polonya'nın MB Zaglebie ekibiyle deplasmanda 90-90 berabere kaldı.

        Sosnowiec'deki maçın ilk çeyreğini 29-21 önde geçen sarı-kırmızılı ekip, devreye ise 46-43 geride girdi.

        Üçüncü çeyrek ise 69-69 eşitlikle sona ererken son çeyrekte de rakipler birbirlerine üstünlük sağlayamadı ve maç da 90-90 berabere bitti.

        Maçın rövanşı, 20 Aralık'ta İstanbul'da oynanacak.

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