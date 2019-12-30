Galatasaray'dan kiralık olarak gittiği Club Brugge'de kadro dışı kalan Mbaye Diagne, sarı kırmızılı kulübe geri döneceğinin ilk sinyallerini verdi.
Kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Diagne, berberde saç traşı olurken kendisini çekerken arkadaki Galatasaray formalı resmine görüntüyü yakınlaştırdı.
Sporx'te yer alan habere göre Diagne, Galatasaray'a dönme hazırlıkları yaptığını belirtmiş oldu. Senegalli oyuncunun paylaşımının ardından Mbaye Diagne'nin dönüşünün resmi açıklaması beklenmeye başlandı.
Bonservisi Galatasaray'da olan Diagne'nin sarı kırmızılı takıma devre arası tatilinin ardından katılması bekleniyor.
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