Galatasaray'ın sezon başında Belçika ekibi Club Brugge kiraladığı Mbaye Diagne'den yine olay yaratacak bir paylaşım geldi. Mavi-siyahlılarda teknik direktör Philippe Clement tarafından uzun süredir kadro dışı bırakılan Senegalli futbolcu, Belçika'da sezonun tescil edilip Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesinin ardından Instagram hesabından hocasının yerine kendisini koyduğu bir şampiyonluk fotoğrafı paylaştı. Diagne, fotoprafın altına "Teknik direktörsüz iyi iş çıkardık çocuklar" yazarken bu fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Kulübün paylaşımı ve Diagne'nin paylaşımı

"ONU SEVMEDİM!"

Brugge'de yardımcı hocalık yapan Verheyen, Senegalli yıldız ile ilgili konuştu. Verheyen, “Diagne’yi sevmedim. Onu doğru yola çekmeye çalıştık ama istemedi” dedi.