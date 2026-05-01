        Haberler Bilgi Gündem MEB 2026 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı, yaz tatili ne zaman başlayacak? 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi ne zaman başlayacak?

        2025-2026 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken, öğrenciler ve veliler "okullar ne zaman kapanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Yoğun geçen ders döneminin ardından milyonlarca öğrenci yaz tatiline çıkmak için gün sayıyor. İşte yaz tatili ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 16:06 Güncelleme:
        2025-2026 eğitim öğretim yılının sonuna gelinmesiyle birlikte, öğrenciler ve veliler “okullar ne zaman kapanacak?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Yoğun ve tempolu geçen bir dönemin ardından milyonlarca öğrenci, yaz tatiline kavuşacağı günü heyecanla bekliyor. Peki Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı, yaz tatili ne zaman başlayacak? 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde.

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. Bu tarihle birlikte öğrenciler için yaklaşık üç ay sürecek yaz tatili dönemi de resmen başlamış olacak.

        2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2026-2027 eğitim öğretim yılına dair resmi takvim henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmadı. Ancak önceki yılların takvimleri göz önünde bulundurulduğunda, yeni eğitim döneminin Eylül ayı içinde başlaması öngörülüyor.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
