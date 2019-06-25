LGS sınav sonuçları dün MEB tarafından açıklandı. Bir milyona yakın öğrencinin lise hayali kurduğu Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi sitesi www.meb.gov.tr üzerinden sorgulanabiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı LGS tercih kılavuzu için tarihi de açıkladı. LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu bugün yayımlanacak. İşte MEB LGS sınav sonuçları 2019 sorgulama ekranı...

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığınca, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu ve tercihlere esas kontenjan tabloları da bugün açıklanacak. MEB tercih kılavuzunun saat kaçta açıklanacağını açıklamadı. Her an kılavuz açıklanabilir. Açıklanır açıklanmaz haberimizde olacaktır.

LGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2019

LGS sınav sonuçları www.meb.gov.tr adresi üzerinden 24 Haziran Pazartesi günü (bugün) açıklandı. LGS sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar aşağıdaki linkten sorgulayabilir. İşte 2019 LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı...

LGS 2019 SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS tercih kılavuzu için sonuçların açıklanması bekleniyor. LGS sonuçları 24 Haziran açıklanacak. Kılavuzun da hemen ertesi gün yayımlanması bekleniyor. Tercih başvurularının ise temmuz ayının ilk haftası başlaması bekleniyor.

LGS YÜZDELİK DİLİM NEDİR? HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir.

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sıvvan koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

Yüzdelik dilim, sınava giren adayın sınav sonucunda aldığı puan ile sınava giren tüm öğrencilerin bir orana oturtulduğu, bir başarı sıralama yöntemidir. Yüzdelik dilim sınav sonuç belgesinde il ve ülke genelinde olmak üzere iki ayrı şekilde hesaplanarak açıklanır.

İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.

2019 LGS SINAVINA DAİR DETAYLAR

Milli Eğitim Bakanlığınca, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu ve tercihlere esas kontenjan tabloları da yarın açıklanacak.

Sınav sonuçlarına göre yerleştirme yapılacak okulların tablolarında, 2018'de o okullara yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de öğrencilerin tercihlerine rehberlik etmek amacıyla verilecek.

MEB, 1 Haziran 2019'da yapılan LGS sınav sonuçları ile ilk kez "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu da yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisinin yedincisinde "2019 Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" ele alındı. Bu raporda, 2019 Ortaöğretime Geçiş Sınavı'na giren öğrencilerin sınav performansları incelendi ve detaylı analizler yapıldı.

LGS'DE SORU İPTALİ YOK

Buna göre, 2019 Merkezi Sınavı 1 Haziran 2019'da sözel bölümü saat 09.30, sayısal bölümü saat 11.30'da başlayan iki oturum halinde uygulandı.

Sözel bölümde öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil alt testlerinde toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika cevaplama süresi verildi. Sayısal bölümde yer alan Matematik ve Fen Bilimleri alt testlerinde toplam 40 soru soruldu ve öğrencilere 80 dakika süre verildi.

Merkezi sınava 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurdu, bu öğrencilerden 1 milyon 29 bin 555'i sınava katıldı. 2018-2019 eğitim öğretim yılında 8. sınıftan mezun olan öğrencilerin yüzde 85,08'i merkezi sınava katıldı.

Sınav sonrasında her iki oturuma ait hiçbir soru iptali olmadı.

LGS'de tam puan aldı

Ankara'nın Sincan ilçesinde okuyan Ahmet Emre Çelebi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan aldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB),1 Haziran'da yapılan merkezi sınavda 500 tam puan alan Çelebi, ailesi ve okulunun gururu oldu.

Çelebi,yaptığı açıklamada, sınava düzenli çalışma temposuyla hazırlandığını, yeni nesil sorulara çalıştığını söyledi.

Sınava hazırlanırken sosyal hayatından da kopmadığını belirten Çelebi, şöyle devam etti:

"Sınavım iyi geçmişti ama birkaç yanlışım çıkar diye de düşünüyordum. Sonucun bu şekilde olmasından dolayı çok mutluyum. İnşallah herkes bu duyguyu yaşar. Öğretmenlerimiz, bu süreçte bize çok yardımcı oldu, teşekkür ediyorum. Ailem de çok sevinçli. Ailem bana özellikle psikolojik olarak çok destek verdi, onların sayesinde sınava daha rahat girdim.

Onlara da çok teşekkür ederim."