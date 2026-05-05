        MEB AGS SINAV BAŞVURU TARİHLERİ: 2026 AGS ne zaman? AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Millî Eğitim Akademisi bünyesinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için Temmuz ayında yapılacak Akademi Giriş Sınavı (AGS) yaklaşırken, sınava girecek adayların araştırmaları da giderek yoğunlaşıyor. Peki 2026 AGS ne zaman? AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.

        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 12:36
        Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Millî Eğitim Akademisi kapsamında hazırlık eğitimine dahil edilecek öğretmen adaylarına yönelik Temmuz ayında gerçekleştirilecek Akademi Giriş Sınavı (AGS) için geri sayım devam ederken, adaylar da sınava ilişkin bilgi arayışını hızlandırdı. Peki 2026 AGS ne zaman? AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.

        2026 AGS NE ZAMAN?

        Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen MEB-AGS 2026 sınavı, 12 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

        AGS SINAV BAŞVURU TARİHLERİ

        AGS başvuru süreci 8-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. Adaylar başvurularını “akademibasvuru.meb.gov.tr” adresi üzerinden online olarak tamamlayacak ve sisteme e-Devlet bilgileriyle giriş yapacak.

        AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        AGS sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu olurken, sınav sonuçları 12 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
