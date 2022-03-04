Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in okullarda yüz yüze eğitim konusunda ısrarcı olacaklarının altını çizdiği açıklamasının ardından gündeme gelen ve öğrenciler tarafından ilgiyle takip edilen Nisan ayı ara tatili için geri sayım başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle bir dönem online olarak sürdürülen eğitim, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı itibarıyla okullara geri dönmüştü. İşte Bakan Mahmut Özer'in yüz yüze eğitim kararı ve MEB takvimine göre ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ara tatil tarihleri