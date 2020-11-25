Öğretmenlere ek ders ücreti ödemeleri ile ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Cumartesi ve Pazar günleri okutulan derslerin ücretleri ile ilgili 81 ile yazı gönderildi. İşte öğretmenlerin ek ders ücretleri ile ilgili detaylar



ÖĞRETMENLERE EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Ek derslerlerle ilgili yazıda şunlara vurgu yapıldı: Rutin müfredat kapsamında uzaktan eğitim yoluyla fiilen ders okutan öğretmenlerin, okuttukları derslerin öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi; aylık karşılığı ders görevlerinin üzerinde okuttukları derslere bağlı olarak ise ek ders ücretinden yararlandırılırlar.Kararda, yalnızca 8'inci madde kapsamında cumartesi ve pazar günleri okutulan derslerin aylık karşılığı ders görevlerinden bağımsız olarak doğrudan ek ders ücreti karşılığında değerlendirilmesi öngörüldüğünden, rutin müfredat kapsamında cumartesi ve pazar günleri okutulan derslerin de öncelikle aylık karşılığında değerlendirilir.



Öğretmenlerin, haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığında okuttukları her 10 saat derse karşılık, haftada 3 saati geçmemek üzere hazırlık ve planlama görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılırlar.İlgili mevzuatına göre sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin, anılan Kararın 6'ncı maddesinin beşinci fıkrasına göre haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılırlar.



Eğitim kurumlarında yürütülmekte olan idari iş ve işlemlerin aksatılmaması bakımından eğitim kurumlarının açık tutulması; bu süreçte eğitim kurumları yöneticilerinin, okulda en az bir yönetici bulunacak şekilde eğitim kurumu müdürünce belirlenecek çalışma takvimine göre dönüşümlü olarak görev yapmaları, diğer çalışma günlerinde ise çalışmalarını evden yürütürler.



Rehberlik öğretmenlerinin, haftada en az bir gün okulda bulunmaları kaydıyla eğitim kurumu müdürünce belirlenecek çalışma takvimine göre dönüşümlü olarak görev yapmaları, diğer çalışma günlerinde ise çalışmalarını evden yürütmeleri, eğitim kurumu yöneticileri ve rehberlik öğretmenlerinin, izinli ve raporlu oldukları günler hariç olmak üzere, bu süreçte anılan Kararın 10'uncu maddesinde kendileri için öngörülen yönetim görevi karşılığı ek ders ücretinden tam olarak yararlandırılmaları, bu süreçte yöneticilere tam gün tam yıl eğitim ve ikili öğretim kapsamında ilave ek ders ücreti ödenmez.



Eğitim öğretim yılı bütünlüğü göz önünde bulundurularak yüz yüze ve uzaktan eğitimin yapıldığı sürelerde fiilen görev yapan öğretmenler ile ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerin bu süreçte de görevlerini sürdürmeleri; ancak ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerden isteği üzerine görevden ayrılanların yerine idari izin ve aylıksız izinden dönen aynı alan öğretmenlerine görev verilir.



Covid-19 salgınına bağlı olarak temaslı veya şüpheli olmaları nedeniyle karantinaya alınan öğretmenlerin, bu süreçte ders görevlerini yapmaya devam etmeleri, uzaktan eğitim kapsamında haftalık ders programları ile birim ders saati süreleri bakımından, Bakanlığımızın ilgili birimlerinin belirlemelerinin esas alınır. Yönetici ve öğretmenlerin, anılan Kararın 16'ncı maddesinde sayılan hâller dışında, yalnızca fiilen yaptıkları görevler karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılırlar. Kararın 20'nci maddesine göre yapılan işlemden sonra da öğretmen ihtiyacının karşılanamaması hâlinde, uzaktan eğitim kapsamında ders okutmak üzere ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirme yapılması ve bu konumda olanlara fiilen yerine getirdikleri ders görevleri karşılığında anılan Kararın 9'uncu maddesine göre ek ders ücreti ödenmesi, görevlerini önceden olduğu şekilde yürütmeleri öngörülen eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler ile yüz yüze eğitime devam edilen eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin görevlerinin başında bulunmaları ve fiilen yerine getirdikleri görevleri karşılığında ödenmesi gereken ek ders ücretlerinin, yukarıda yapılan açıklamalardan bağımsız olarak önceden olduğu şekilde ödenmeye devam edilmesi,gerekmektedir.