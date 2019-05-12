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MEB duyurdu: Okullar ne zaman kapanacak? 2019 Yaz tatil tarihi

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği yaz tatili için geri sayım başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşırken öğrenciler karnelerini almasıyla okullar kapanacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okulların ne zaman kapanacağına yönelik tarih verdi. İşte Yaz tatil tarihi...

MEB

Okullar ne zaman kapanacak? 2019 Yaz tatili ne zaman başlıyor? soruları öğrenciler ve veliler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte karnelerin alınacağı tarih...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 2019

2018/2019 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan takvim bilgilerine göre;
4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Böylece öğrenciler 3 ay tatil yapmış olacak.

ZİYA SELÇUK'TAN "TATİL" AÇIKLAMASI: YENİ TATİL DÜZENLEMESİ GELİYOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te katıldığı programda, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Selçuk, "Okulların tatil programıyla ilgili bir değişiklik yapılacak mı? Bölgelere göre tatil düzenlemesi mümkün mü?" sorusu üzerine, bölgelere göre tatilin şu anki mevzuatla da mümkün olabileceğini ifade etti.

Tatil süreleri konusundaki farklı uygulamalara, Türkiye'de özellikle doğudaki birçok ilde ağır kış şartlarına işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Biz bu tek tip anlayışımızdan kaynaklanan neden dolayısıyla, bölgesel tedbir almakta biraz zorlanıyoruz. Aslında sayın valilerin denetiminde bu konu. Fakat önümüzdeki süreçte bu konuyla ilgili kısa zamanda bir açıklama da yapacağız. Bunu Kültür ve Turizm Bakanlığımızla da başka kurumlarla da görüştük. Tatillerin düzenlemesi, araya küçük tatiller koymakla ilgili bir açıklamamız olacak. Fakat Türkiye birden bire hemen 200 gün, 220 gün olsun gibi bir hazırlığa henüz sahip değil. O, zaman içerisinde dikkate alınabilecek bir şey. Şu anda biz mevcudu ne kadar iyi yapabiliriniz peşinde olmalıyız ve bu amaçla da bölgelere göre tatil olabilir, bunun önü açılabilir. Konuyla ilgili takvimi ilan ettiğimizde aslında sayın valilerin zaten yetkisinde olan bazı hususların çok daha işlevsel bir biçimde bölgesel olarak yapılması söz konusu olacak."

YAZ TATİLİ KISALIYOR MU?

Daha önceden yaz tatiline ilişkin açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalaması 200 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Japonya'da 220 gün. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra 180 iş günü Avrupa'daki gibi 200 iş günü olabilir. Türkiye'nin yüzde 90'ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80'i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa'daki gibi 200 gün olabilir” demişti.

YAZ TATİLİ İÇİN VELİLERE TAVSİYELER

1. Tatilde çocuklarınızla zaman geçirin!
 
Yarıyıl tatili boyunca çocuklarınızla birlikte zaman geçirmeye özen gösterin. Çocukları sinemaya götürün, onlarla oyunlar oynayın,  akraba ziyaretleri yapın, onların sosyalleşmesini sağlayın. Siz de çocuklarınızla birlikte sosyalleşin.Ailesiyle verimli zaman geçiren öğrencilerin, okulda daha başarılı olduklarını unutmayın.
 
2. Çocuklarınıza tatil boyunca ders çalışması için baskı yapmayın!
 
Tatil dönemlerinde çocukların başarı düzeyini artırmak için ders ve oyun zamanlarını planlayın. Motivasyonlarını ders çalışma bakısı altında bırakmayın. Okulda verilen ödevlerin ve yeni dönem hazırlıklarının yapılmasını sağlayın, ancak bunu tatil süresine yayarak yapın.
 
3. Çocuklarınızla birlikte oyunlar oynayın!
 
Tatilin öğrenciler için bir oyun ve dinlenme süresi olduğunu unutmayın.  Çocuğunuz hem arkadaşlarıyla hem de sizinle oyun oynamak ister. Türkiye’de özellikle bu yıl okullarda ders olarak okutulan “Akıl Oyunlarından” faydalanın. Çocuğunuz matematik, konsantrasyon, görsel algı, sosyal iletişim gibi yeteneklerini geliştirmek için onun yaş grubuna uygun akıl oyunları alın ve ailece bu oyunları oynayın. Emin olun siz de en az çocuklar kadar eğleneceksiniz.
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