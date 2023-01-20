SÖMESTR TATİLİ KAÇ GÜN?

Öğrenciler 20 Ocak Cuma günü karnelerini aldı. MEB tarafından duyurulan 2022-2023 eğitim ve öğretim ylı takvimine göre, ara tatil hafta sonu dahil olmak üzere 16 gün sürecek.