        Haberler Bilgi Gündem MEB OKUL KAPANIŞ TARİHİ: Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman dağıtılacak? Yeni eğitim-öğretim yılı ne zaman başlayacak?

        2025-2026 eğitim maratonunun son günlerine girilmesiyle birlikte öğrencilerin ve velilerin gündeminde "Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlayacak?" soruları yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim ile yaz tatili tarihi detayları netleşti. Peki Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Ayrıntılar haberimizde.

        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 12:16 Güncelleme:
        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. Bu tarihle birlikte öğrenciler yaz tatiline resmen girmiş olacak.

        YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Yaz tatilinin bu yıl 29 Haziran itibarıyla başlaması bekleniyor. Yoğun bir eğitim dönemini geride bırakan öğrenciler, karne sevinci yaşayarak derslere kısa bir süreliğine ara verecek ve yaz tatiline adım atacak.

        YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin MEB’in resmi takvimi henüz yayımlanmamıştır. Bu nedenle kesin bir tarih bulunmamakla birlikte, önceki yılların uygulamaları dikkate alındığında okulların genellikle Eylül ayının ilk veya ikinci haftasında açıldığı görülmektedir.

        Bu doğrultuda yeni eğitim yılı için de okulların Eylül 2026 içinde açılması beklenmektedir. Özellikle 7–14 Eylül aralığı en güçlü tahmin olarak öne çıkmaktadır.

        Şantiye alanında yanmış kadın cesedi bulundu; 1 gözaltı

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
