Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından verilen burs ile lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilmek üzere başvuran adaylardan sözlü sınava çağrılmaya hak kazananlar açıklandı. Peki, YLSY başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2018 YLSY sonuçları sorgulama...

YLSY BAŞVURU SONUÇLARI - REBUS GİRİŞ

Adaylar sonuçlarını Resmî Burslu Öğrenci Sistemi (REBUS - https://rebus.meb.gov.tr/) internet adresinden öğrenebilecekler. REBUS giriş ekranında “2018 YLSY Seçme Sonuçlarını Görüntülemek İçin Tıklayınız.” bölümünden “T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarası ve yakınının (eş, çocuk, anne veya baba) T.C. kimlik numarası” ile sisteme giriş yapılabilecek.

Sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların internet ortamında açıklanmasından itibaren en geç 5 iş günü içinde, 2018 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzunda (sayfa 8, madde 3.3) belirtilen usule uygun olarak itirazda bulunabilirler.

Sözlü sınav giriş tarihleri, sözlü sınav giriş yeri, sözlü sınava giriş bilgileri ve sürece ilişkin diğer hususlar MEB'in http://yyegm.meb.gov.tr internet sayfasından daha sonra duyurulacak.

2018 YLSY BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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