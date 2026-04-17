MediaMarkt'tan kartel açıklaması

Rekabet Kurumu, MediaMarkt hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı ve şirkete 330 milyon TL kartel cezası verdi. MediaMarkt Türkiye, kararın hemen ardından kamuoyuna bir açıklama yaparak cezaya tepki gösterdi. İşte MediaMarkt Türkiye’nin tam açıklaması:

"MediaMarkt Türkiye 17 Nisan 2026

Kamuoyunun bilgisine,

Rekabet Kurumu tarafından şirketimiz hakkında verilen karara ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.

Rekabet Kurumu, MediaMarkt Turkey Tic. Ltd. Şti.’nin “topla-dağıt karteli” niteliğinde değerlendirilen bir anlaşma ve/veya uyumlu eylem kapsamında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği kanaatine vararak şirketimiz hakkında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

MediaMarkt olarak, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de rekabet hukukuna ve ilgili tüm mevzuata tam uyumu, sorumlu kurumsal yönetim anlayışımızın temel unsurlarından biri olarak görmekteyiz. Bu doğrultuda, inceleme süreci boyunca Rekabet Kurumu ile iş birliği içinde hareket edilmiştir.

Rekabet Kurumu’nun kararına saygı duymakla birlikte, şirketimizin söz konusu değerlendirmeye konu edilen nitelikte bir hukuki ihlalin tarafı olduğu yönündeki tespitini kabul etmediğimizi belirtmek isteriz.

Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinin ardından konuyu tüm hukuki boyutlarıyla detaylı şekilde değerlendirecek ve ilgili mevzuat kapsamında sahip olduğumuz tüm yasal hakları kullanacağız.

MediaMarkt Türkiye olarak, 19 yıldır olduğu gibi bundan sonra da 4 bini aşkın çalışanımız, iş ortaklarımız ve paydaşlarımızla birlikte Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarca müşterimize teknoloji alışverişinde en iyi deneyimi sunma hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

MediaMarkt Türkiye"