Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 14.494,46 %2,07
        DOLAR 44,8453 %0,10
        EURO 53,0814 %0,46
        GRAM ALTIN 7.032,40 %2,03
        FAİZ 39,84 %0,05
        GÜMÜŞ GRAM 118,12 %4,64
        BITCOIN 76.510,00 %1,69
        GBP/TRY 60,9159 %0,45
        EUR/USD 1,1832 %0,43
        BRENT 89,36 %-10,09
        ÇEYREK ALTIN 11.497,97 %2,03
        Habertürk Ekonomi Teknoloji Bilişim MediaMarkt'tan kartel açıklaması

        Rekabet Kurumu, MediaMarkt'a küçük ev aletleri sektöründe dolaylı bilgi değişimi yoluyla rekabet ihlali gerekçesiyle 330 milyon TL idari para cezası verdi. Şirket, cezayı "topla-dağıt karteli" olarak nitelendirilen değerlendirmeyi kabul etmediğini belirterek hukuki itiraz hakkını kullanacağını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 16:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rekabet Kurumu, MediaMarkt hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı ve şirkete 330 milyon TL kartel cezası verdi. MediaMarkt Türkiye, kararın hemen ardından kamuoyuna bir açıklama yaparak cezaya tepki gösterdi. İşte MediaMarkt Türkiye’nin tam açıklaması:

        "MediaMarkt Türkiye 17 Nisan 2026

        Kamuoyunun bilgisine,

        Rekabet Kurumu tarafından şirketimiz hakkında verilen karara ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.

        Rekabet Kurumu, MediaMarkt Turkey Tic. Ltd. Şti.’nin “topla-dağıt karteli” niteliğinde değerlendirilen bir anlaşma ve/veya uyumlu eylem kapsamında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği kanaatine vararak şirketimiz hakkında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

        REKLAM

        MediaMarkt olarak, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de rekabet hukukuna ve ilgili tüm mevzuata tam uyumu, sorumlu kurumsal yönetim anlayışımızın temel unsurlarından biri olarak görmekteyiz. Bu doğrultuda, inceleme süreci boyunca Rekabet Kurumu ile iş birliği içinde hareket edilmiştir.

        Rekabet Kurumu’nun kararına saygı duymakla birlikte, şirketimizin söz konusu değerlendirmeye konu edilen nitelikte bir hukuki ihlalin tarafı olduğu yönündeki tespitini kabul etmediğimizi belirtmek isteriz.

        Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinin ardından konuyu tüm hukuki boyutlarıyla detaylı şekilde değerlendirecek ve ilgili mevzuat kapsamında sahip olduğumuz tüm yasal hakları kullanacağız.

        MediaMarkt Türkiye olarak, 19 yıldır olduğu gibi bundan sonra da 4 bini aşkın çalışanımız, iş ortaklarımız ve paydaşlarımızla birlikte Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarca müşterimize teknoloji alışverişinde en iyi deneyimi sunma hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

        Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

        MediaMarkt Türkiye"

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bakan Çiftçi'den Kahramanmaraş'ta açıklamalar: 9 can kaybı var

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'ta açıklama yaptı. Bakan Çiftçi, "Öğleden sonra öğrenci olan 8. sınıf, 14 yaşında bir öğrenci evden getirdiği silahlarla okulumuzun iki sınıfına girip ateş etmek suretiyle katliam yapıyor. 9 vefatımız var. 8 öğrenci bir tanesi öğretmenimiz. 13 yaralımız ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        Petrol sert düştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Barrack Habertürk'e konuştu
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        Katil zanlısı üniversite öğrencisi! Kapıyı çaldı cinayeti işledi!
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        Tuncay Sonel açığa alındı
        Saldırının gerçekleştiği okulla ilgili flaş gelişme!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Hâlâ rap kariyerinden para kazanıyor
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Boşandılar
        Zengin cesareti
        Gözyaşlarını tutamadı
        Fenerbahçede hedef liderlik!
