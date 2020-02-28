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Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag'ı tanıyalım

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda rakibi Kopenhag, son 32 turunda Celtic'i eleyerek bir üst tura kaldı. Danimarka ekibi kendi liginde bu sezon oynadığı 22 müsabakada 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 47 puanla ikinci sırada yer alıyor

Başakşehir

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Danimarka temsilcisi Kopenhag, son 32 turunda İskoçya'nın köklü kulübü Celtic'i elemeyi başardı.

Danimarka Süper Ligi'nde 13 kezle en fazla şampiyonluk elde eden takım konumunda bulunan Kopenhag, bu şampiyonluklarının 12'sini son 19 yılda elde etti.

SON 16 YOLCULUĞU

Kopenhag, bu sezon Avrupa kupalarına Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarıyla başladı.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galler ekibi The New Saints ile eşleşen Kopenhag, ilk maçı deplasmanda 2-0, rövanşı da sahasında 1-0 kazanarak rakibini saf dışı bıraktı.

Üçüncü ön eleme turunda Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelen Danimarka temsilcisi, iç sahada ve deplasmanda 1-1 eşitlikle tamamlanan maçların ardından, rakibine penaltılarda elenmekten kurtulamadı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Letonya temsilcisi Riga'yı sahasında 3-1 yenen Kopenhag, deplasmandaki 1-0'lık yenilgiye rağmen grup aşamasına kalmayı başardı.

B Grubu'nda İsviçre ekibi Lugano, İsveç temsilcisi Malmö ve Ukrayna takımı Dinamo Kiev ile eşleşen Kopenhag, 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgiyle 9 puan toplayıp, ikinci sırada son 32 turuna yükseldi.

Bu turda İskoçya'nın köklü temsilcilerinden Celtic ile rakip olan Danimarka ekibi, ilk maçta sahasında 1-1 berabere kaldığı eşleşmenin rövanşını deplasmanda 3-1 kazanarak son 16 turuna adını yazdırdı.

DANİMARKA SÜPER LİGİ'NDE İKİNCİ SIRADA

Kopenhag, 22 haftası geride kalan Danimarka Süper Ligi'nde ikinci sırada yer alıyor.

Normal sezonun bitimine 4 hafta kala Kopenhag, lider Midtjylland'ın 9 puan gerisinde, üçüncü sıradaki Aarhus'un ise 8 puan önünde bulunuyor.

6 YIL SONRA TÜRK TAKIMIYLA EŞLEŞTİ

Danimarka ekibi, ikinci kez bir Türk takımı ile Avrupa kupalarında eşleşti.

Galatasaray ile 2013-2014 sezonu Şampiyonlar Ligi grubunda yer alan Kopenhag, sarı-kırmızılı ekiple oynadığı maçlarda İstanbul'da 3-1 kaybederken, sahasında 1-0 kazanmayı başarmıştı.

TANIDIK STAT PARKEN

Kopenhag'ın maçlarını oynadığı Parken Stadı, 2000 yılında UEFA Kupası finaline ev sahipliği yapmıştı.

Galatasaray, Türk futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük başarısına ulaşarak, İngiliz ekibi Arsenal'i finalde mağlup etmiş ve UEFA Kupası'nı bu statta havaya kaldırmıştı.

EN GOLCÜ OYUNCULARI SOTIRIOU VE N'DOYE

Kopenhag'ın en golcü isimleri Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden Pieros Sotiriou ve Senegalli Dame N'Doye olarak öne çıkıyor.

İki oyuncu da Avrupa kupalarında bu sezon 3'er gol atarken, Sotiriou ligde 9, N'Doye da 8 kez rakip fileleri havalandırdı.

Dame N'Doye, 2015-2016 sezonu başında transfer olduğu Trabzonspor'da 3 sezon forma giymişti.

KADRO

Danimarka ekibinin, UEFA Avrupa Ligi kadrosu şöyle:

Kaleci: Karl-Johan Johnsson, Sten Grytebust, Stephan Andersen.

Defans: Guillermo Varela, Pierre Bengtsson, Sotirios Papagiannopoulos, Andreas Bjelland, Karlo Bartolec, Bryan Oviedo, Victor Nelsson, Ragnar Sigurdsson, Jacob Haahr, Ludvig Henriksen.

Orta Saha: Jens Stage, Nicolaj Thomsen, Carlos Zeca, Pep Biel.

Forvet: Viktor Fischer, Mohamed Daramy, Dame N'Doye, Michael Santos, Jonas Wind, Mikkel Kaufmann, Rasmus Falk.

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