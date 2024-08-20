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        Haberler Ekonomi Borsa Mega Polietilen (MEGAP) hisselerinde işlemler durduruldu - Borsa Haberleri

        Mega Polietilen hisselerinde işlemler durduruldu

        Konkordato ilan eden Mega Polietilen hisselerinde işlemler geçici olarak kapatıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 10:08 Güncelleme: 20.08.2024 - 10:08
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        MEGAP hisselerinde işlemler durduruldu
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        Borsa İstanbul; konkordato sürecine giren Mega Polietilen hisselerinde işlemlerin geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

        Mega Polietilen konkordato sürecine girdi
        Mega Polietilen konkordato sürecine girdi

        Borsa İstanbul'dan KAP'a yollanan bildirimde "MEGAP.E işlem sırası geçici olarak işleme kapatılmıştır. Konuya ilişkin detaylı açıklama daha sonra yapılacaktır" denildi.

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