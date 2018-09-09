İstanbul'un iki yakasını biraraya getirecek

İnşaat ve konut sektörünün, İstanbul'un iki yakasında hayata geçirdiği projeleri biraraya toplayan gayrimenkul yatırımları kataloğu Projects İstanbul'un üçüncü sayısı için geri sayım başladı. Tasarım, mimari ve lüks segmentteki 200'ün üzerindeki marka ve projeyi bir araya getirecek Projects İstanbul'un ilk sayısı 2017 yılı başında, ikinci sayısı ise bu yılın başında sektör profesyonelleri ve yatırımcıyla buluştu. Üçüncü sayının ise 2019 yılının ilk çeyreğinde piyasaya çıkması planlanıyor.

ANALİZ VE ARAŞTIRMA RAPORLARI DA YER ALACAK

Katalogda Emlak Konut GYO, Türkiye Müteahhitler Birliği, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ve Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) sektörel değerlendirmelerle yer alacak. REIDIN ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ise ilçe ilçe analiz ve araştırma raporlarıyla katılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ