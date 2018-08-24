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Mega yatların ekonomiye katkıları da mega

Büyüklükleri 24 metrenin üzerinde olanlar için tanımlanan "mega" yatların ekonomiye ve turizme katkıları da yelkenli yatlara göre oldukça yüksek. Deniz Turizmi Birliği Derneği Başkanı Erkan Özatağ, "Mega yat üretiminde 2017 verilerine göre dünya üçüncüsüyüz. Bu onur ve gurur verici bir tablo. Mega yatlar imalatından başlayıp bakım onarımına kadar her aşamada çok yüksek katma değer doğuruyor." dedi

24.08.2018 - 16:34 | Güncelleme: AA

Mega yatların Türkiye sularında seyirlerinde artış yaşandığına dikkati çeken Deniz Turizmi Birliği Derneği Başkanı Erkan Özatağ, "Mega yat üretiminde 2017 verilerine göre dünya üçüncüsüyüz. Bu onur ve gurur verici bir tablo. Mega yatlar inşaa ve imalatından başlayıp bakım onarımına kadar her aşamada çok yüksek katma değer doğuruyor. Birçok alt sektörü besliyor." dedi.

Özatağ, mega yatların seyir halindeyken yaptıkları harcamaların çok yüksek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Mega yatlar marinalarda konaklarken bıraktığı ekonomik değer, seyir esnasında yakıt başta olmak üzere almış olduğu kumanyalar bölge ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Mega yatların bakım ve onarımlarının da getirisi büyük. Büyük tersaneler, planlı ve plansız bakımlarını yapabiliyor. Ülkemiz ekonomisine katkısı çok büyük. Bir yelkenli ile kıyaslandığında 20 katı daha ekonomik büyüklüğü var. Mega yatlar boyutu ile daha büyük olduğundan marinalara, içindeki misafirlerin varlıklı olmasından dolayı bölgeye ekonomik değer sunuyor."

TANITIM, HUZUR VE GÜVEN UNSURU

Mega yatların gittiği ülkelerde ilgiyle takip edildiğine işaret eden Özatağ, "Geldiği ülke ve lokasyonun da doğal olarak reklamını yapıyor. Ülkemizde buldukları huzur ve güven ortamının tesiri olarak buralara geliyorlar. Bu gezen yatlar diğer yatları da getiriyor. Her gelen yat 3-4 yatı daha getirdi. Bu da fuarda bile yapamayacağınız tanıtımı sağladı. Tanıtım, huzur ve güvene de katkı yapıyorlar." dedi.

Özatağ, lüks yatların son 10 yılda çok geliştiğini, daha önceki yıllarda 15-20 metrelik motor yatlara gıpta ile bakıldığını hatırlattı. 24 metre ve üzeri yatların mega yat statüsünde değerlendirildiğini ifade eden Özatağ, sektörün çok hızlı bir gelişim içinde olduğunu vurguladı.

Mega yatların bakım onarımlarını gerçekleştiren Ino Yachting'in Üst Yöneticisi Mustafa Yoldaş da bu yatlarla gelen turistin ekonomik düzeyinin çok yüksek oluşu nedeniyle yaptıkları harcamalarla büyüklü küçüklü tüm esnafın yüzünü güldürdüğünü dile getirdi.

Bu yatların popülaritesinin ülke tanıtımına yaradığının da altını çizen Yoldaş, "Büyük yatlar yerli üretimin artmasına katkı yapar. Yatlara verilen her hizmet, her ürün ülkeye döviz girdisi sağlar. Ekonomik kalkınmaya etki yapar. İstihdama katkı yapar. Mega yatlar, yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çeker." dedi.

ORTALAMA 2-3 MİLYON EURO GELİR

Yoldaş, 100 metre uzunluğundaki bir yatın bakım onarım için geldiğinde ortalama 2-3 milyon avro gelir bırakabildiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • Ülke tanıtımında büyük rol oynamaktadırlar. Bu tekneler, dünyaca tanınmış olduğundan ülkeye girişinden itibaren dış basın tarafından da takip edilmektedir. Bu da ülkenin ne kadar güvenilir olduğuna işaret eder. Ülke sularına girmeleriyle beraber ekonomik getiri sağlıyorlar. İlk bakışta acentalar, pilot tekneler, marinalar kazanır. Bakım ve onarımda, boya ve vernik, makina ve jeneratör, elektrik, elektronik, sıhhi tesisat, torna, marangoz, hidrolik, güvenlik araçları, yangından korunma ekipmanları, döşeme, mekanik işler, klima ve havalandırma, dalgıç hizmetleri, jet ski servisleri, yakıt firmaları, sac ve fiber işleri, su yapıcı işleri, temizlik ve ilaçlama firmaları, tekne personeli için kışlama döneminde konaklama, kiralık ev, kiralık araç, taksi kullanımı, süper marketler, hırdavatçı, alışveriş merkezleri, restoran ve kafeler ekonomik gelir elde eder.

Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi Başkanı Halil Bağlı ise gelen her mega yatın Türk turizmine ekonomik bir değer ve katkı sunduğunu ifade etti.

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