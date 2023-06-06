İkinci en önemli noktası ise börekte kullanacağınız soslardır. El açması börek bile yapsanız unutmayın ki sossuz olmaz. Tüm yufkaların lezzetine lezzet katan en önemli aşama kesinlikle börek sosunu tam kıvamında ve güzel bir şekilde hazırlamaktır. Börekte kullanacağınız en önemli malzemelerden biri yumurtadır. Böreğin daha yumuşacık ve lezzetli olması için yoğurt ya da süt veya ikisi birlikte sosların içerisinde kullanabilirsiniz.