Meghan Markle dört yıl sonra sosyal medyaya döndü

Meghan Markle sosyal medyaya döndü! Sussex Düşesi, yeni iş girişimiyle birlikte Instagram'a sürpriz bir dönüş yaptı. Markle, hesabında "American Riviera Orchard" (Amerikan Riviera Bahçesi) adını verdiği girişimiyle ilgili ipucu verdi.

42 yaşındaki Düşes, hesabın ilk Instagram hikayesinde taze çiçekler topladıktan sonra mutfakta yemek pişirirken görülüyor. Hesabın kişisel tanıtım bölümünde Markle, kendini 'Sussex Düşesi' olarak lanse ediyor.

Bu, Meghan Markle'ın, eşi Prens Harry ile birlikte kraliyet görevlerinden ayrıldıktan sonra "Sussex Royal" adına özel ortak Instagram ve Twitter hesaplarını kapattıkları 2020 yılından bu yana sosyal medyaya ilk resmi dönüşü anlamına geliyor. O yıl kraliyet görevlerini bırakan çift, İngiltere'den ABD'ye taşınmıştı.

America Riviera Orchard adıyla, beklemede olan bir ticari marka başvurusu bulunduğunu yazan Amerikan basını, markanın yemek kitapları, ev eşyaları, kahve malzemeleri, reçeller, marmelatlar, meyve konserveleri ve benzeri alanları içerdiğini belirtti.

Meghan Markle'ın son kişisel sosyal medya girişimi 2018 yılına kadar kendi kişisel Instagram ve Twitter hesaplarına sahip olmasıydı. O zamanlar 'Suits' dizisinde rol alan Markle'ın 'The Tig' adında bir blogu da vardı. Markle, 19 Mayıs 2018'deki kraliyet düğününden önce üç hesabını ve web sitesini kapatmıştı.

Meghan Markle, yeni girişiminden bir ay kadar önce Lemonada Media adlı podcast ağı ile yeni bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Bu anlaşma ile 'Archetypes' adlı podcast yayınının ilk sezonu ve son sezonu tüm podcast platformlarına koyulacak.