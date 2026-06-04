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        Haberler Dünyadan Meghan Markle ve Prens Harry'nin kızı büyüdü: Prenses Lilibet 5 yaşına girdi

        Meghan Markle ve Prens Harry'nin kızı büyüdü: Prenses Lilibet 5 yaşına girdi

        Meghan Markle ve Prens Harry, tam adıyla Prenses Diana ve Kraliçe Elizabeth'e gönderme yaptıkları kızlarının, 5'inci yaş gününü kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 16:46 Güncelleme:
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        Prenses büyüdü!

        Meghan Markle ve Prens Harry, kızları Prenses Lilibet'in 5'inci doğum gününü Instagram'da paylaştıkları duygusal bir mesajla kutladı. Sussex Düşesi, "Rüya kızımız" diyerek Lilibet'in daha önce görülmemiş iki fotoğrafını paylaştı.

        Fotoğraflardan birinde, Prens Harry, kızını kollarında tutarken Markle da onlara bakarken görülüyor. Diğer bir fotoğrafta ise küçük Lilibet bahçede çiçekler arasında duruyor.

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        Meghan Markle ve Prens Harry, 2019'da doğan Prens Archie'den iki yıl sonra, 2021'de kızlarını kucaklarına aldı.

        Kızlarını 'Lilibet' diye çağırsalar da tam adı, Prens Harry için çok özel bir anlam taşıyor. Lilibet aslında Prens Harry'nin babaannesi Kraliçe II. Elizabeth'in çocukluk lakabıydı. Lilibet'in ikinci adı olan Diana, Prens Harry'nin 1997'de, Harry henüz 12 yaşındayken hayatını kaybeden annesi Prenses Diana'ya bir gönderme.

        Meghan ve Harry çifti, Lilibet'in birinci yaş gününde yüzünü net olarak göstermişti
        Meghan ve Harry çifti, Lilibet'in birinci yaş gününde yüzünü net olarak göstermişti

        2020'de kraliyet görevlerini bırakıp ABD'ye taşınan çift, uzun zamandır çocuklarının yüzlerini sosyal medyadan uzak tutuyor. Ancak Markle, onların yüzlerini göstermemesine rağmen, zaman zaman günlük yaşamlarından kesitler paylaşıyor.

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        #Meghan Markle
        #Prens Harry
        #Lilibet
        #kraliyet
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