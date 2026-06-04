Meghan Markle ve Prens Harry'nin kızı büyüdü: Prenses Lilibet 5 yaşına girdi

Meghan Markle ve Prens Harry, kızları Prenses Lilibet'in 5'inci doğum gününü Instagram'da paylaştıkları duygusal bir mesajla kutladı. Sussex Düşesi, "Rüya kızımız" diyerek Lilibet'in daha önce görülmemiş iki fotoğrafını paylaştı.

Fotoğraflardan birinde, Prens Harry, kızını kollarında tutarken Markle da onlara bakarken görülüyor. Diğer bir fotoğrafta ise küçük Lilibet bahçede çiçekler arasında duruyor.

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Meghan Markle ve Prens Harry, 2019'da doğan Prens Archie'den iki yıl sonra, 2021'de kızlarını kucaklarına aldı.

Kızlarını 'Lilibet' diye çağırsalar da tam adı, Prens Harry için çok özel bir anlam taşıyor. Lilibet aslında Prens Harry'nin babaannesi Kraliçe II. Elizabeth'in çocukluk lakabıydı. Lilibet'in ikinci adı olan Diana, Prens Harry'nin 1997'de, Harry henüz 12 yaşındayken hayatını kaybeden annesi Prenses Diana'ya bir gönderme.

Meghan ve Harry çifti, Lilibet'in birinci yaş gününde yüzünü net olarak göstermişti

2020'de kraliyet görevlerini bırakıp ABD'ye taşınan çift, uzun zamandır çocuklarının yüzlerini sosyal medyadan uzak tutuyor. Ancak Markle, onların yüzlerini göstermemesine rağmen, zaman zaman günlük yaşamlarından kesitler paylaşıyor.